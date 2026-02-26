Рейтинг@Mail.ru
17:38 26.02.2026
Эпштейн обсуждал инвестиции в британский аэропорт "Станстед"
ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал возможность инвестиций в британский аэропорт "Станстед", свидетельствуют файлы минюста США по делу Эпштейна, изученные РИА Новости.
Ранее в феврале британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта "Станстед" Эпштейном для частных рейсов и якобы перевозки жертв.
"Хотите поделиться идеей (если она вам нравится) об инвестировании в аэропорт с китайцем, который приехал к вам на встречу? Хороший способ проверить его. Это может стать интересной сделкой", - говорится в одном из писем Эпштейну от Дэвида Стерна, связанного с братом короля Великобритании Карлом III Эндрю, от марта 2011 года.
В июле того же года Эпштейну пришло письмо со скрытого адреса, в котором говорится, что отправитель помогает некоей китайской группе компаний "получить доступ к аэропорту "Станстед", но выражает уверенность в том, что они его не купят.
"Стоимость составляет около 1 миллиарда фунтов стерлингов. Владелец – испанская компания Ferrovial – вынуждена продавать и теперь рассматривает возможность эксклюзивного предложения. Интересно ли это для нас?", - говорится в письме. На это Эпштейн ответил: "мне нужно больше информации".
В том же месяце Эпштейн переписывался с китайским бизнесменом Десмондом Шумом, которому он направил файл с презентацией "оценки по "Станстеду", отметив: "Предложение, которое может вам понравиться". В ответ бизнесмен отметил, что "эта возможность не кажется многообещающей".
Никаких свидетельств того, что Эпштейн в итоге попытался инвестировать в аэропорт, нет. "Станстед" в итоге был продан в 2013 году британской компании Manchester Airports Group.
Ранее бывший британский премьер-министр Гордон Браун призвал полицию "срочно" расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин или девочек транзитом через Великобританию, осуществляя в Станстеде пересадку с одного самолета на другой. Он отметил, что файлы по делу Эпштейна свидетельствуют о том, что его самолет совершил 90 рейсов транзитом через Великобританию.
В самом аэропорте "Станстед" сообщили, что для частных рейсов используется отдельный терминал, который обслуживается частными компаниями, и что сам аэропорт не владеет никакой информацией о работе этого терминала.
Заголовок открываемого материала