Эпштейн обсуждал инвестиции в британский аэропорт "Станстед"

ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал возможность инвестиций в британский аэропорт "Станстед", свидетельствуют файлы минюста США по делу Эпштейна, изученные РИА Новости.

Ранее в феврале британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта "Станстед" Эпштейном для частных рейсов и якобы перевозки жертв.

"Хотите поделиться идеей (если она вам нравится) об инвестировании в аэропорт с китайцем, который приехал к вам на встречу? Хороший способ проверить его. Это может стать интересной сделкой", - говорится в одном из писем Эпштейну от Дэвида Стерна , связанного с братом короля Великобритании Карлом III Эндрю, от марта 2011 года.

В июле того же года Эпштейну пришло письмо со скрытого адреса, в котором говорится, что отправитель помогает некоей китайской группе компаний "получить доступ к аэропорту "Станстед", но выражает уверенность в том, что они его не купят.

"Стоимость составляет около 1 миллиарда фунтов стерлингов. Владелец – испанская компания Ferrovial – вынуждена продавать и теперь рассматривает возможность эксклюзивного предложения. Интересно ли это для нас?", - говорится в письме. На это Эпштейн ответил: "мне нужно больше информации".

В том же месяце Эпштейн переписывался с китайским бизнесменом Десмондом Шумом, которому он направил файл с презентацией "оценки по "Станстеду", отметив: "Предложение, которое может вам понравиться". В ответ бизнесмен отметил, что "эта возможность не кажется многообещающей".

Никаких свидетельств того, что Эпштейн в итоге попытался инвестировать в аэропорт, нет. "Станстед" в итоге был продан в 2013 году британской компании Manchester Airports Group.

Ранее бывший британский премьер-министр Гордон Браун призвал полицию "срочно" расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин или девочек транзитом через Великобританию, осуществляя в Станстеде пересадку с одного самолета на другой. Он отметил, что файлы по делу Эпштейна свидетельствуют о том, что его самолет совершил 90 рейсов транзитом через Великобританию.