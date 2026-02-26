Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Пятна продолжат исчезать с поверхности Солнца, а их появление станет в ближайшие годы случайным процессом, поэтому и прогнозировать активность звезды не получится, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

В минувшее воскресенье впервые с 2021 года с поверхности Солнца исчезли все пятна. Активность на звезде возобновилась только через четыре дня.

"Солнечная активность в данный момент фрагментируется из-за общего спада цикла. Фактически, непрерывной активности уже нет. Каждый всплеск привязан к появлению одной конкретной группы пятен и является в некотором смысле именным", - сказал Богачёв.

Такая ситуация, по его словам, в целом характерна для Солнца, но в пике цикла на звезде всегда присутствует непрерывный фон. Сейчас же в перерывах между всплесками активность будет "падать в ноль", добавил учёный.

"На прошлой неделе мы это увидели впервые (с Солнца первый раз за четыре года пропали все пятна), но далее (это - ред.) станет привычным. Кроме того, так как появление крупных активных центров — это случайный непрогнозируемый процесс, то и вся активность сейчас, по сути, перестала быть прогнозируемой", - отметил руководитель Лаборатории.