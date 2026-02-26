Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца - РИА Новости, 26.02.2026
06:16 26.02.2026
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца

Пятна на Солнце
Пятна на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Swedish SolaTelescope at the Roque de los Muchachos Observatory
Пятна на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Пятна продолжат исчезать с поверхности Солнца, а их появление станет в ближайшие годы случайным процессом, поэтому и прогнозировать активность звезды не получится, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
В минувшее воскресенье впервые с 2021 года с поверхности Солнца исчезли все пятна. Активность на звезде возобновилась только через четыре дня.
На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые
1 декабря 2025, 21:46
"Солнечная активность в данный момент фрагментируется из-за общего спада цикла. Фактически, непрерывной активности уже нет. Каждый всплеск привязан к появлению одной конкретной группы пятен и является в некотором смысле именным", - сказал Богачёв.
Такая ситуация, по его словам, в целом характерна для Солнца, но в пике цикла на звезде всегда присутствует непрерывный фон. Сейчас же в перерывах между всплесками активность будет "падать в ноль", добавил учёный.
"На прошлой неделе мы это увидели впервые (с Солнца первый раз за четыре года пропали все пятна), но далее (это - ред.) станет привычным. Кроме того, так как появление крупных активных центров — это случайный непрогнозируемый процесс, то и вся активность сейчас, по сути, перестала быть прогнозируемой", - отметил руководитель Лаборатории.
Солнечный цикл длится примерно 11 лет. Сейчас происходит уже 25-й наблюдаемый человечеством такой цикл. Он достиг пика в 2024 году и уже перешёл к снижению, хотя звезда и показывает пока ещё достаточно высокий уровень активности.
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На Солнце практически исчезли пятна
17 августа 2025, 10:50
 
Российская академия наукСолнцеКосмос
 
 
