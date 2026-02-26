https://ria.ru/20260226/shevchenko-2076848392.html
Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России
Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей женского спринта на четвертом, заключительном этапе Кубка России в Златоусте. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T12:13:00+03:00
2026-02-26T12:13:00+03:00
2026-02-26T12:13:00+03:00
биатлон
спорт
златоуст
россия
наталья шевченко
кристина резцова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913335080_0:26:3045:1739_1920x0_80_0_0_46c371b9ed4e320799525d4bd4dcaa00.jpg
https://ria.ru/20260215/shipulin-2074526890.html
златоуст
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913335080_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ec7779b09eecfe797677ba31f8d08b9e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, златоуст, россия, наталья шевченко, кристина резцова
Биатлон, Спорт, Златоуст, Россия, Наталья Шевченко, Кристина Резцова
Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России
Наталия Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России