16:33 26.02.2026 (обновлено: 16:59 26.02.2026)
Россия хотела бы возобновить прямые рейсы на Кубу, заявил Никитин
Россия хотела бы возобновить прямые рейсы на Кубу, заявил Никитин
Россия хотела бы возобновить прямые рейсы на Кубу, заявил Никитин

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия, со своей стороны, хотела бы возобновить прямые авиарейсы на Кубу, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Со своей стороны, мы этого хотим, мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны", - сказал Никитин журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления авиарейсов на Кубу в этом году.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Вторжение неизбежно". За кого возьмутся США после Кубы
Вчера, 12:49
 
