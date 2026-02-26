Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕП призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE - РИА Новости, 26.02.2026
10:40 26.02.2026
Глава ЕП призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE
Глава ЕП призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE
Глава Европарламента Роберта Метсола призвала продолжить переговоры об участии Британии в европейской кредитной оборонной программе SAFE, сообщает издание... РИА Новости, 26.02.2026
Глава ЕП призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE

Глава ЕП Метсола призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола призвала продолжить переговоры об участии Британии в европейской кредитной оборонной программе SAFE, сообщает издание Politico со ссылкой на проведенное интервью.
"Метсола заявила, что Лондону и Брюсселю следует вернуться за стол переговоров, чтобы заключить соглашение об участии британских оборонных компаний в программе ЕС по предоставлению кредитов SAFE на сумму 150 миллиардов евро на вооружение", - пишет издание.
Отмечается, что, по словам политика, сближение Великобритании с европейской обороной "жизненно важно" не только для финансирования Киева, но и для наращивания потенциала Европы в то время, когда США сокращают свои инвестиции на континенте.
В 2025 году переговоры ЕС и Великобритании о британском участии в SAFE зашли в тупик из-за разногласий об уровне финансового участия Великобритании, а также о минимальной обязательной доле произведенных в ЕС компонентов вооружений. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту.
Президент Европейского парламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Глава Европарламента признала, что программа SAFE "не удалась"
25 февраля, 21:55
 
