Глава ЕП призвала продолжить переговоры об участии Британии в SAFE

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола призвала продолжить переговоры об участии Британии в европейской кредитной оборонной программе SAFE, сообщает издание Politico со ссылкой на проведенное интервью.
Отмечается, что, по словам политика, сближение Великобритании с европейской обороной "жизненно важно" не только для финансирования Киева, но и для наращивания потенциала Европы в то время, когда США сокращают свои инвестиции на континенте.
В 2025 году переговоры ЕС и Великобритании о британском участии в SAFE зашли в тупик из-за разногласий об уровне финансового участия Великобритании, а также о минимальной обязательной доле произведенных в ЕС компонентов вооружений. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту.
25 февраля, 21:55