Рейтинг@Mail.ru
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:03 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ronaldu-2076767611.html
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" одержал гостевую победу над клубом "Аль-Наджма" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T00:03:00+03:00
2026-02-26T00:03:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
кингсли коман
иньиго мартинес
аль-наср
аль-наджма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973616203_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_12ff1e2949c200f2867dc0a64e75ebb0.jpg
https://ria.ru/20260225/atalanta-2076762878.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973616203_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e08d31ede4b7c5c35aaf6627aefde265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, криштиану роналду, кингсли коман, иньиго мартинес, аль-наср, аль-наджма
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Кингсли Коман, Иньиго Мартинес, Аль-Наср, Аль-Наджма
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

Гол Роналду помог "Аль-Насру" подняться на первое место в саудовской лиге

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал гостевую победу над клубом "Аль-Наджма" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Бурайде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Криштиану Роналду (7-я минута), который реализовал 11-метровый удар, Кингсли Коман (31), Иньиго Мартинес (42, 80) и Садио Мане (52).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
25 февраля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Аль-Наджма
0 : 5
Аль-Наср
07‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
31‎’‎ • Кингсли Коман
(Марсело Брозович)
42‎’‎ • Иньиго Мартинес
52‎’‎ • Садио Мане
(Криштиану Роналду)
80‎’‎ • Иньиго Мартинес
(Абдуррахман Гариб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду отличился в третьем матче подряд после прекращения бойкота. Ранее португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства действиями руководства клуба.
"Аль-Наср" (58 очков) одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице. "Аль-Наджма" (8) идет на последней строчке.
В ближайшем туре "Аль-Наср" в гостях сыграет с "Аль-Фейхой" 28 февраля.
Марио Пашалич - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке
Вчера, 22:53
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуКингсли КоманИньиго МартинесАль-НасрАль-Наджма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала