Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в лидеры чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" одержал гостевую победу над клубом "Аль-Наджма" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
