ПВО группировки "Восток" сбила летевшие на гражданские объекты бомбы ВСУ
ПВО группировки "Восток" сбила летевшие на гражданские объекты бомбы ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО группировки "Восток" сбила летевшие на гражданские объекты бомбы ВСУ
Бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области, РИА Новости, 26.02.2026
ПВО группировки "Восток" сбила летевшие на гражданские объекты авиабомбы ВСУ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами противовоздушной обороны группировки войск "Восток" на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, благодаря многоканальным радиолокационным станциям расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук- М3" идентифицировали цели до подхода к рубежам сброса боеприпасов.
"Расчеты работают штатно, поражение целей гарантировано. В ходе очередного дежурства была уничтожена управляемая авиабомба, сброшенная в направлении гражданских объектов. Информация о цели поступила своевременно, пуск ракеты выполнен на упреждение", — приводит МО РФ
слова командира батареи с позывным "Фанатик".
Зенитчики точными пусками ракет сбили несколько разведывательных беспилотников и управляемые авиабомбы противника, добавили в МО РФ.