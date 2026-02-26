ПВО группировки "Восток" сбила летевшие на гражданские объекты бомбы ВСУ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами противовоздушной обороны группировки войск "Восток" на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, благодаря многоканальным радиолокационным станциям расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук- М3" идентифицировали цели до подхода к рубежам сброса боеприпасов.

"Расчеты работают штатно, поражение целей гарантировано. В ходе очередного дежурства была уничтожена управляемая авиабомба, сброшенная в направлении гражданских объектов. Информация о цели поступила своевременно, пуск ракеты выполнен на упреждение", — приводит МО РФ слова командира батареи с позывным "Фанатик".