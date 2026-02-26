Рейтинг@Mail.ru
12:30 26.02.2026 (обновлено: 12:31 26.02.2026)
Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко
Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко
политика, россия, белоруссия, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин примут участие в рабочем завтраке президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в четверг.
"Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, и потом будет рабочий завтрак с нашей стороны. В нем, помимо Путина, примут участие Мишустин, Матвиенко, Володин", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко
Вчера, 12:30
 
