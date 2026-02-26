Рейтинг@Mail.ru
10:29 26.02.2026
Потанин рассказал о желании купить Ozon или Wildberries
Владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений. РИА Новости, 26.02.2026
экономика, владимир потанин, интеррос, ozon, wildberries, forbes
Экономика, Владимир Потанин, Интеррос, Ozon, Wildberries, Forbes
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений.
"В моем портфеле инвестиций это незакрытая exposure. Конечно, было бы интересно, просто ничего на продажу нет", - сказал бизнесмен в интервью Forbes, отвечая на вопрос, хотел бы он стать акционером бурно растущих маркетплейсов.
"Я думал, что косвенно получу эту exposure через покупку пакета в "Яндексе", у которого есть "Яндекс Маркет" и так далее, но, похоже, он не то чтобы очень здорово развивался. И получается, что у нас все-таки два игрока остаются, Ozon и Wildberries, но они не на продажу. А остальные небольшие игроки скорее всего не выдержат конкуренции и будут сворачиваться", - добавил Потанин.
Потанин, который является президентом компаний "Интеррос" и "Норильский никель", в 2024 году занял пятое место в российской части мирового рейтинга Forbes с состоянием 23,7 миллиарда долларов.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Forbes назвал самых молодых миллиардеров
29 декабря 2025, 20:22
 
ЭкономикаВладимир ПотанинИнтерросOzonВайлдберриз (Wildberries)Forbes
 
 
