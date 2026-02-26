Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото

ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Польские спортсмены – призеры завершившихся в Италии зимних Олимпийских игр – могут остаться без премий из-за проблем со спонсорами, сообщает радиостанция RMF FM

« "Финансирование премий для польских призеров Олимпийских игр оказалось под угрозой после разрыва спонсорского соглашения между Польским олимпийским комитетом (PKOl) и медиахолдингом Polsat Plus", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Polsat Plus расторг контракт стоимостью около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).

Глава Польского олимпийского комитета Радослав Песевич в беседе с журналистами не назвал спонсора, который отказался от сотрудничества, но выразил надежду, что он переведет деньги на премии.

« "Мы хотели финансовые награды для наших спортсменов и надеюсь, что спонсор, который расторг с нами договор, все-таки переведет средства, потому что это деньги, заложенные на премии", - сказал он.

На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д"Ампеццо польские спортсмены завоевали четыре медали - три серебряные и одну бронзовую.

Золотые медалисты должны были получить премии в размере 500 тысяч злотых (140 тысяч долларов), серебряные – 400 тысяч злотых (112 тысяч долларов), бронзовые - 300 тысяч (84 тысячи долларов).

Кроме денежных выплат, медалисты получают призы от спонсоров, в частности, квартиры, автомобили и другие подарки.