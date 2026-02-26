https://ria.ru/20260226/polsha-2076772593.html
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ - 26.02.2026
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
Польские спортсмены – призеры завершившихся в Италии зимних Олимпийских игр – могут остаться без премий из-за проблем со спонсорами, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T01:05:00+03:00
2026-02-26T01:05:00+03:00
2026-02-26T01:19:00+03:00
спорт
польша
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
польша
2026
Новости
ru-RU
спорт, польша, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Польша, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
RMF FM: польские призеры Олимпиады могут остаться без премий за медали
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости.
Польские спортсмены – призеры завершившихся в Италии зимних Олимпийских игр – могут остаться без премий из-за проблем со спонсорами, сообщает радиостанция RMF FM
"Финансирование премий для польских призеров Олимпийских игр оказалось под угрозой после разрыва спонсорского соглашения между Польским олимпийским комитетом (PKOl) и медиахолдингом Polsat Plus", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Polsat Plus расторг контракт стоимостью около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).
Глава Польского олимпийского комитета Радослав Песевич в беседе с журналистами не назвал спонсора, который отказался от сотрудничества, но выразил надежду, что он переведет деньги на премии.
"Мы хотели финансовые награды для наших спортсменов и надеюсь, что спонсор, который расторг с нами договор, все-таки переведет средства, потому что это деньги, заложенные на премии", - сказал он.
На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане
и Кортина-д"Ампеццо польские спортсмены завоевали четыре медали - три серебряные и одну бронзовую.
Золотые медалисты должны были получить премии в размере 500 тысяч злотых (140 тысяч долларов), серебряные – 400 тысяч злотых (112 тысяч долларов), бронзовые - 300 тысяч (84 тысячи долларов).
Кроме денежных выплат, медалисты получают призы от спонсоров, в частности, квартиры, автомобили и другие подарки.
Разрыв с Polsat Plus стал очередным ударом по финансам PKOl. После летних Олимпийских игр-2024 сотрудничество с комитетом также прекратили ряд государственных компаний, включая Польские аэропорты, Tauron, Enea и PKP Intercity, что ослабило спонсорскую базу организации.