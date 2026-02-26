Рейтинг@Mail.ru
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 26.02.2026 (обновлено: 01:19 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/polsha-2076772593.html
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
Польские спортсмены – призеры завершившихся в Италии зимних Олимпийских игр – могут остаться без премий из-за проблем со спонсорами, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T01:05:00+03:00
2026-02-26T01:19:00+03:00
спорт
польша
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260225/degtyarev-2076688524.html
https://ria.ru/20260225/olimpiada-2076549056.html
польша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, польша, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Польша, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ

RMF FM: польские призеры Олимпиады могут остаться без премий за медали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Польские спортсмены – призеры завершившихся в Италии зимних Олимпийских игр – могут остаться без премий из-за проблем со спонсорами, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Финансирование премий для польских призеров Олимпийских игр оказалось под угрозой после разрыва спонсорского соглашения между Польским олимпийским комитетом (PKOl) и медиахолдингом Polsat Plus", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Polsat Plus расторг контракт стоимостью около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль
Вчера, 16:32
Глава Польского олимпийского комитета Радослав Песевич в беседе с журналистами не назвал спонсора, который отказался от сотрудничества, но выразил надежду, что он переведет деньги на премии.
«
"Мы хотели финансовые награды для наших спортсменов и надеюсь, что спонсор, который расторг с нами договор, все-таки переведет средства, потому что это деньги, заложенные на премии", - сказал он.
На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д"Ампеццо польские спортсмены завоевали четыре медали - три серебряные и одну бронзовую.
Золотые медалисты должны были получить премии в размере 500 тысяч злотых (140 тысяч долларов), серебряные – 400 тысяч злотых (112 тысяч долларов), бронзовые - 300 тысяч (84 тысячи долларов).
Кроме денежных выплат, медалисты получают призы от спонсоров, в частности, квартиры, автомобили и другие подарки.
Разрыв с Polsat Plus стал очередным ударом по финансам PKOl. После летних Олимпийских игр-2024 сотрудничество с комитетом также прекратили ряд государственных компаний, включая Польские аэропорты, Tauron, Enea и PKP Intercity, что ослабило спонсорскую базу организации.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Сорин признал, что не справился со своими задачами на Олимпиаде-2026
Вчера, 07:50
 
СпортПольшаВокруг спортаЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала