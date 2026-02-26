На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде возбудили в отношении жителя Московской области, который пытался через автомобильный пункт пропуска в Курганской области незаконно вывезти 9 дизельных двигателей, которые могут быть использованы для создания вооруженной или военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области.