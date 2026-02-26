Рейтинг@Mail.ru
На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей - РИА Новости, 26.02.2026
11:04 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076829357.html
На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей
На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей - РИА Новости, 26.02.2026
На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей
Уголовное дело о контрабанде возбудили в отношении жителя Московской области, который пытался через автомобильный пункт пропуска в Курганской области незаконно... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:04:00+03:00
2026-02-26T11:04:00+03:00
происшествия, курганская область, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Курганская область, Россия, Московская область (Подмосковье)
На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей

Жителя Подмосковья обвинили в контрабанде за попытку вывоза дизельных двигателей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде возбудили в отношении жителя Московской области, который пытался через автомобильный пункт пропуска в Курганской области незаконно вывезти 9 дизельных двигателей, которые могут быть использованы для создания вооруженной или военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области.
"На основании материалов УФСБ России по Курганской области Тюменской таможней Уральского таможенного управления возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда)", - говорится в сообщении.
За контрабанду товара двойного назначения фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
По данным УФСБ, руководитель коммерческой организации в Москве через посредника приобрел в Курганской области 9 дизельных двигателей для последующей отправки в Казахстан. По техническим характеристикам двигатели отнесены к оборудованию, которое может быть использовано при создании вооруженной или военной техники. Однако лицензию на вывоз товара предприниматель не оформил, груз задекларировал недостоверно, скрыв его отнесение к продукции, подлежащей экспертному контролю. В международном автомобильном пункте пропуска "Петухово" двигатели внутреннего сгорания были изъяты.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ наращивать эффективность контртеррористической работы
24 февраля, 16:44
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
