На жителя Московской области завели уголовное дело за вывоз двигателей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде возбудили в отношении жителя Московской области, который пытался через автомобильный пункт пропуска в Курганской области незаконно вывезти 9 дизельных двигателей, которые могут быть использованы для создания вооруженной или военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области.
"На основании материалов УФСБ России по Курганской области Тюменской таможней Уральского таможенного управления возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда)", - говорится в сообщении.
За контрабанду товара двойного назначения фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
По данным УФСБ, руководитель коммерческой организации в Москве через посредника приобрел в Курганской области 9 дизельных двигателей для последующей отправки в Казахстан. По техническим характеристикам двигатели отнесены к оборудованию, которое может быть использовано при создании вооруженной или военной техники. Однако лицензию на вывоз товара предприниматель не оформил, груз задекларировал недостоверно, скрыв его отнесение к продукции, подлежащей экспертному контролю. В международном автомобильном пункте пропуска "Петухово" двигатели внутреннего сгорания были изъяты.