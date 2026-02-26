Жительница Петербурга рассказала, как спасали мальчика, выпавшего из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ,26 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Ольга Артемьева рассказала РИА Новости, что продавец местного магазина первой заметила мальчика у открытого окна на 10 этаже и забила тревогу, к ней сбежались прохожие и вместе старались поймать ребенка.

"Я бы хотела отметить еще других участников ситуации. Продавца магазина "Реал", которая первая заметила опасность и начала бить тревогу, и много других неравнодушных людей, которые помогали держать пальто и ловить ребенка", - сказала Артемьева.