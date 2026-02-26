Ребенка, выпавшего из окна в Петербурге, госпитализировали

Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже.