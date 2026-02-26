Рейтинг@Mail.ru
Ребенка, выпавшего из окна в Петербурге, госпитализировали
15:13 26.02.2026 (обновлено: 17:36 26.02.2026)
Ребенка, выпавшего из окна в Петербурге, госпитализировали
Мальчик, выпавший из окна 10-го этажа в Петербурге, госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, сообщило главное следственное управление СК России по... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
приморский район
2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Мальчик, выпавший из окна 10-го этажа в Петербурге, госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, сообщило главное следственное управление СК России по городу.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже.
"Следователями устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего в Приморском районе Санкт-Петербурга. Двадцать пятого февраля текущего года двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры многоквартирного жилого дома, расположенного на Богатырском проспекте. Малолетний госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
