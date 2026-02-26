https://ria.ru/20260226/peterburg-2076866588.html
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна - РИА Новости, 26.02.2026
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали в нее полуторагодовалого мальчика, выпавшего с десятого этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:13:00+03:00
2026-02-26T13:13:00+03:00
2026-02-26T18:10:00+03:00
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076955021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed03cfb1a001e8da7e38bd6d04b37d57.jpg
https://ria.ru/20260224/peterburg-2076517718.html
санкт-петербург
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076955021_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0917b09923278080f922d7a2b3785887.jpg
Спасение полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа
Спасение полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа
2026-02-26T13:13
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, узбекистан
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
В Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10-го этажа ребенка
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали в нее полуторагодовалого мальчика, выпавшего с десятого этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел на Богатырском проспекте накануне днем. В тот момент в квартире находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Когда мать вернулась и стала искать младшего сына, то обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув, она увидела внизу скопление людей и сразу же выбежала на улицу.
"Его внизу поймали прохожие, которые растянули куртку, и (мальчик. — Прим. ред.) упал на куртку", — рассказали в экстренных службах.
Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Прокуратура Петербурга
выясняет все обстоятельства случившегося.
Это второй подобный случай в Санкт-Петербурге за неделю: 22 февраля шестилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, его поймал дворник, который самортизировал удар от падения своим телом. Мать находилась дома, но в другой комнате, а на окнах не было блокираторов. Спасителем оказался гражданин Узбекистана Хайрулло Ибадуллаев.