В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
Хорошие новости
 
13:13 26.02.2026 (обновлено: 18:10 26.02.2026)
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна - РИА Новости, 26.02.2026
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна
В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали в нее полуторагодовалого мальчика, выпавшего с десятого этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.02.2026
2026
Спасение полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа
Спасение полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа
В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна

В Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10-го этажа ребенка

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали в нее полуторагодовалого мальчика, выпавшего с десятого этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел на Богатырском проспекте накануне днем. В тот момент в квартире находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Когда мать вернулась и стала искать младшего сына, то обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув, она увидела внизу скопление людей и сразу же выбежала на улицу.
"Его внизу поймали прохожие, которые растянули куртку, и (мальчик. — Прим. ред.) упал на куртку", — рассказали в экстренных службах.
Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Прокуратура Петербурга выясняет все обстоятельства случившегося.
Это второй подобный случай в Санкт-Петербурге за неделю: 22 февраля шестилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, его поймал дворник, который самортизировал удар от падения своим телом. Мать находилась дома, но в другой комнате, а на окнах не было блокираторов. Спасителем оказался гражданин Узбекистана Хайрулло Ибадуллаев.
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге
24 февраля, 23:15
 
