В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали в нее полуторагодовалого мальчика, выпавшего с десятого этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте накануне днем. В тот момент в квартире находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Когда мать вернулась и стала искать младшего сына, то обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув, она увидела внизу скопление людей и сразу же выбежала на улицу.

"Его внизу поймали прохожие, которые растянули куртку, и (мальчик. — Прим. ред.) упал на куртку", — рассказали в экстренных службах.

Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Прокуратура Петербурга выясняет все обстоятельства случившегося.