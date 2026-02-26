https://ria.ru/20260226/olimpiada-2076931948.html
Бестемьянова рассказала о своем отношении к судейству на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что судейство на Олимпийских играх не вызывало у нее вопросов. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт, наталья бестемьянова, поль пуарье
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что судейство на Олимпийских играх не вызывало у нее вопросов.
Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон получили по сумме двух программ 225,82 балла. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (224,39) завершили соревнования вторыми, а третьими - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
(217,74).
"У меня вопросов к судейству на Олимпиаде не было", - сказала Бестемьянова
.
"Чок и Бейтс проиграли, причем еще в сентябре. Те, кто говорит наоборот, вообще ничего не понимают в фигурном катании. Бред какой-то!" - ответила Бестемьянова на вопрос, по делу ли Чок и Бейтс заявили, что рассмотрели бы возможность обжаловать результаты Олимпиады.