Бестемьянова рассказала о своем отношении к судейству на Олимпиаде

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что судейство на Олимпийских играх не вызывало у нее вопросов.

"Чок и Бейтс проиграли, причем еще в сентябре. Те, кто говорит наоборот, вообще ничего не понимают в фигурном катании. Бред какой-то!" - ответила Бестемьянова на вопрос, по делу ли Чок и Бейтс заявили, что рассмотрели бы возможность обжаловать результаты Олимпиады.