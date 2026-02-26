В Новгородской области мужчину оштрафовали за проведение намазов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Новгородской области, проводившего коллективные намазы в частном доме, на пять тысяч рублей за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установлено судом, в 2024 году 47-летний уроженец Республики Дагестан Тагиров Абдулхамид переоборудовал второй этаж своего дома в Валдае под молельную комнату. Там он проводил обучение и еженедельный пятничный коллективный намаз в присутствии группы верующих. При этом молельная комната не являлась помещением для осуществления миссионерской деятельности, религиозной группе не принадлежала, поскольку о создании и начале деятельности религиозной группы Тагиров не уведомлял минюст РФ. Мужчина вину признал, пояснив, что не знал, что нарушает законодательство.
"Житель Валдая, проводивший в своем доме еженедельные пятничные намазы, привлечен к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства РФ... Постановлением суда Тагирову Абдулхамиду назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.
