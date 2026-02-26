Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в прошлом году - РИА Новости, 26.02.2026
17:12 26.02.2026
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в прошлом году
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в прошлом году
Москва обращает внимание Баку на необходимость скорейшего освобождения задержанных летом прошлого года в Азербайджане россиян , заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва обращает внимание Баку на необходимость скорейшего освобождения задержанных летом прошлого года в Азербайджане россиян , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обращаем внимание азербайджанских партнеров на необходимость скорейшего освобождения и возвращения домой российских граждан, которые были арестованы в период с 30 июня по 1 июля прошлого года в Баку. Мы считаем безусловно актуальным оздоровление информационного фона вокруг российско-азербайджанских отношений" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Омбудсмен Азербайджана следит за ситуацией с задержанными россиянами
5 сентября 2025, 11:24
Омбудсмен Азербайджана следит за ситуацией с задержанными россиянами
5 сентября 2025, 11:24
 
Заголовок открываемого материала