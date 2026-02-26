МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в прошлом году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва обращает внимание Баку на необходимость скорейшего освобождения задержанных летом прошлого года в Азербайджане россиян , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обращаем внимание азербайджанских партнеров на необходимость скорейшего освобождения и возвращения домой российских граждан, которые были арестованы в период с 30 июня по 1 июля прошлого года в Баку. Мы считаем безусловно актуальным оздоровление информационного фона вокруг российско-азербайджанских отношений" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
