Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы, в субботу, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью ноль - минус три градуса, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель, ноль - плюс три градуса", - рассказал Тишковец.