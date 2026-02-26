Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.
За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.
Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).
В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.
На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.
Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.
Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.
Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.
