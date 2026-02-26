Рейтинг@Mail.ru
08:16 26.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы, в субботу, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы, в субботу, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в первый день марта в Москве наступит оттепель с вероятностью ледяного дождя.
"Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью ноль - минус три градуса, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель, ноль - плюс три градуса", - рассказал Тишковец.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Уборка снега на Красной площади в Москве

Уборка снега на Красной площади в Москве

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

Уборка снега на Красной площади в Москве

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Снег в Москве

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Уборка снега в Москве

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8
На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

Уборка снега в Москве

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

Уборка снега в Москве

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Уборка снега в Москве

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Уборка снега в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
