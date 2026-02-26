https://ria.ru/20260226/medal-2077004019.html
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
Российские борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T21:33:00+03:00
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
