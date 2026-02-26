Рейтинг@Mail.ru
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
Единоборства
 
21:33 26.02.2026
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
В финале весовой категории до 97 кг Садулаев одержал победу над соотечественником Мухамедом-Тахиром Ханиевым со счетом 10:4. Американский борец Кайл Снайдер завоевал бронзу после снятия соперника по поединку за третье место из-за травмы.
Курбанов завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг. В финальном поединке он одержал победу над американцем Мэйсоном Пэррисом - 8:5.
В женской борьбе бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг завоевала россиянка Екатерина Вербина. В поединке за третье место она победила румынскую спортсменку Беатрис Ферент - 10:0.
Соревнования в Тиране завершатся 1 марта. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
