Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи
11:35 26.02.2026
Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи
Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи - РИА Новости, 26.02.2026
Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи
Пользователи Max теперь могут подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в музеи, театры и галереи в кассе с помощью... РИА Новости, 26.02.2026
общество, москва, санкт-петербург, краснодарский край, третьяковская галерея, русский музей, московский зоопарк, мессенджер max
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Третьяковская галерея, Русский музей, Московский зоопарк, Мессенджер Max
Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи

Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи через ID

Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Max теперь могут подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в музеи, театры и галереи в кассе с помощью цифрового ID, сообщили в пресс-службе национальной платформы.
MAX упростил создание цифрового ID
25 февраля, 11:05
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
MAX упростил создание цифрового ID
25 февраля, 11:05
"Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью цифрового ID в Мax", - сообщили в компании.
Так, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения - отсканировать его.
Отмечается, что в пилотном проекте приняли участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов - в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Тульской и Нижегородской областях.
По словам компании, чаще всего предъявляют льготы с помощью Мax посетители Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Тульского Государственного музея оружия.
Цифровой ID - это QR-код в профиле пользователя, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида. Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России.
Цифровой ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX
22 февраля, 02:28
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX
22 февраля, 02:28
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургКраснодарский крайТретьяковская галереяРусский музейМосковский зоопаркМессенджер Max
 
 
