Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Max теперь могут подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в музеи, театры и галереи в кассе с помощью цифрового ID, сообщили в пресс-службе национальной платформы.

"Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью цифрового ID в Мax", - сообщили в компании.

Так, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения - отсканировать его.

Цифровой ID - это QR-код в профиле пользователя, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида. Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России