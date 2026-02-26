Появились подробности о матери ребенка, выпавшего из окна в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Мать выпавшего из окна 10-го этажа дома в Петербурге ребенка была ранее судима за кражу и привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

Отец ребенка работает кладовщиком в одной из частных фирм города, он трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.

Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже. По данным ГСУСК РФ по городу, 2-летний мальчик госпитализирован.