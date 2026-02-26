https://ria.ru/20260226/mat-2076969483.html
Появились подробности о матери ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Появились подробности о матери ребенка, выпавшего из окна в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
Появились подробности о матери ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Мать выпавшего из окна 10-го этажа дома в Петербурге ребенка была ранее судима за кражу и привлекалась к административной ответственности за неисполнение... РИА Новости, 26.02.2026
РИА Новости: мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка была судима за кражу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Мать выпавшего из окна 10-го этажа дома в Петербурге ребенка была ранее судима за кражу и привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
"Мать ребенка имеет судимость по п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба) УК РФ
, ранее привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.20 (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом) КоАП РФ", - сообщили в правоохранительных органах.
Отец ребенка работает кладовщиком в одной из частных фирм города, он трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже. По данным ГСУСК РФ по городу, 2-летний мальчик госпитализирован.