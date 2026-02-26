https://ria.ru/20260226/makhachkala-2076824419.html
В Махачкале погиб подросток
В Махачкале погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2026
В Махачкале погиб подросток
Тринадцатилетний подросток выпал из окна квартиры на девятом этаже дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана, по данным республиканского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:42:00+03:00
2026-02-26T10:42:00+03:00
2026-02-26T11:00:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
советский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076828121_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_a4d1131b0c184d5ca9fd284f4785f83c.jpg
https://ria.ru/20260226/kamchatka-2076813071.html
махачкала
республика дагестан
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076828121_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ed0a0a349c97954e274fa38afe6ed11b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, советский район
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Советский район
В Махачкале погиб подросток
В Махачкале погиб тринадцатилетний подросток