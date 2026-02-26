Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
10:42 26.02.2026 (обновлено: 11:00 26.02.2026)
В Махачкале погиб подросток
Тринадцатилетний подросток выпал из окна квартиры на девятом этаже дома в Махачкале
происшествия
махачкала
республика дагестан
советский район
махачкала
республика дагестан
советский район
происшествия, махачкала, республика дагестан, советский район
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Советский район
Дом в Махачкале, в котором из окна квартиры выпал подросток
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан
Дом в Махачкале, в котором из окна квартиры выпал подросток
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток выпал из окна квартиры на девятом этаже дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана, по данным республиканского минздрава, мальчик погиб.
"По предварительным данным, 25 февраля… 13-летний подросток, поскользнувшись, выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома на улице Гайдара Гаджиева в городе Махачкале", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Советского района Махачкалы установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Как уточнили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики, мальчика доставили в больницу и пытались реанимировать, но безуспешно – он скончался.
Махачкала, Республика Дагестан, Советский район
 
 
