Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/korostelev-2076803036.html
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым
Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что борьба на чемпионате России с Савелием Коростелевым, который выступил на Олимпиаде в Италии, была бы серьезной. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T08:52:00+03:00
2026-02-26T08:52:00+03:00
спорт
россия
италия
сахалин
сергей ардашев
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578052_0:194:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9259da061ffb53da56afa62c2e10214.jpg
https://ria.ru/20260218/vyalbe-2075126805.html
https://ria.ru/20260224/lyzhnik-2076319789.html
россия
италия
сахалин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578052_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c8b47d034d95e4a03a6f7f605a31828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, сахалин, сергей ардашев, савелий коростелев
Спорт, Россия, Италия, Сахалин, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым

Ардашев: борьба с Коростелевым на Чемпионате России была бы серьезной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Ардашев
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Ардашев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что борьба на чемпионате России с Савелием Коростелевым, который выступил на Олимпиаде в Италии, была бы серьезной.
Чемпионат России проходит на Сахалине с 25 февраля по 8 марта на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф". Коростелев пропускает соревнования после участия в Олимпиаде, которая завершилась 22 февраля. По итогам прошлого сезона он занял первое место в общем зачете Кубка России, Ардашев стал вторым.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вяльбе рассказала, кто предложил провести чемпионат России на Сахалине
18 февраля, 10:03
"Савелий в любом случае везде бы боролся. В прошлом сезоне мы с ним шли примерно на равных, я проиграл только концовку. Он один из лучших лыжников нашей страны, поэтому борьба на чемпионате России была бы серьезной", - сказал Ардашев.
Также лыжник высказался о своей форме на чемпионате России.
"Сейчас все в порядке, все хорошо. Надеюсь, выступления будут сильными. Дай бог, чтобы все сложилось. Если сравнивать с началом сезона, с декабрем, тогда форма была чуть получше: все как-то само пришло, я вышел на уровень, бежал легко. Сейчас после болезни подготовка была скомканной. Я болел на Новый год, из-за этого не все получилось после двух этапов Кубка России. Но подготовка в горах прошла хорошо, всю работу сделал. Надеюсь на хороший результат", - отметил спортсмен.
Ардашеву 27 лет. Он лидирует в общем зачете Кубка России нынешнего сезона.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
24 февраля, 09:02
 
СпортРоссияИталияСахалинСергей АрдашевСавелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала