Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым

"Савелий в любом случае везде бы боролся. В прошлом сезоне мы с ним шли примерно на равных, я проиграл только концовку. Он один из лучших лыжников нашей страны, поэтому борьба на чемпионате России была бы серьезной", - сказал Ардашев.

"Сейчас все в порядке, все хорошо. Надеюсь, выступления будут сильными. Дай бог, чтобы все сложилось. Если сравнивать с началом сезона, с декабрем, тогда форма была чуть получше: все как-то само пришло, я вышел на уровень, бежал легко. Сейчас после болезни подготовка была скомканной. Я болел на Новый год, из-за этого не все получилось после двух этапов Кубка России. Но подготовка в горах прошла хорошо, всю работу сделал. Надеюсь на хороший результат", - отметил спортсмен.