https://ria.ru/20260226/korostelev-2076803036.html
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым
Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что борьба на чемпионате России с Савелием Коростелевым, который выступил на Олимпиаде в Италии, была бы серьезной. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T08:52:00+03:00
2026-02-26T08:52:00+03:00
2026-02-26T08:52:00+03:00
спорт
россия
италия
сахалин
сергей ардашев
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578052_0:194:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9259da061ffb53da56afa62c2e10214.jpg
https://ria.ru/20260218/vyalbe-2075126805.html
https://ria.ru/20260224/lyzhnik-2076319789.html
россия
италия
сахалин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578052_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c8b47d034d95e4a03a6f7f605a31828.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, сахалин, сергей ардашев, савелий коростелев
Спорт, Россия, Италия, Сахалин, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев
Лыжник Ардашев прокомментировал пропуск ЧР Коростелевым
Ардашев: борьба с Коростелевым на Чемпионате России была бы серьезной
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что борьба на чемпионате России с Савелием Коростелевым, который выступил на Олимпиаде в Италии, была бы серьезной.
Чемпионат России проходит на Сахалине
с 25 февраля по 8 марта на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф". Коростелев
пропускает соревнования после участия в Олимпиаде, которая завершилась 22 февраля. По итогам прошлого сезона он занял первое место в общем зачете Кубка России, Ардашев
стал вторым.
"Савелий в любом случае везде бы боролся. В прошлом сезоне мы с ним шли примерно на равных, я проиграл только концовку. Он один из лучших лыжников нашей страны, поэтому борьба на чемпионате России была бы серьезной", - сказал Ардашев.
Также лыжник высказался о своей форме на чемпионате России.
"Сейчас все в порядке, все хорошо. Надеюсь, выступления будут сильными. Дай бог, чтобы все сложилось. Если сравнивать с началом сезона, с декабрем, тогда форма была чуть получше: все как-то само пришло, я вышел на уровень, бежал легко. Сейчас после болезни подготовка была скомканной. Я болел на Новый год, из-за этого не все получилось после двух этапов Кубка России. Но подготовка в горах прошла хорошо, всю работу сделал. Надеюсь на хороший результат", - отметил спортсмен.
Ардашеву 27 лет. Он лидирует в общем зачете Кубка России нынешнего сезона.