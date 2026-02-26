Коростелев имел шанс побороться за медаль Игр, заявил Бородавко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев имел возможность завоевать медаль Олимпийских игр в Италии, но не смог ею воспользоваться, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Ранее старший тренер национальной команды Егор Сорин заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию на Играх-2026 представляли Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Все зависит от того, какие задачи тренер ставил перед собой и спортсменами. Одно дело - поставленные цели, другое - их выполнение. Если задачи были высокими, но результат не соответствовал ожиданиям, значит, не справились", - сказал Бородавко.
"В целом выступили неплохо. Были четвертое и пятое места у Коростелева, была возможность побороться за медаль, которой Савелий не воспользовался. Все было в наших силах. Если бы была команда. Полностью поддерживаю Александра Большунова: если бы он бежал тот же скиатлон, да и другие гонки, все могло бы сложиться иначе", - отметил специалист.