Хиллари Клинтон даст показания конгрессменам США по делу Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
09:40 26.02.2026
Хиллари Клинтон даст показания конгрессменам США по делу Эпштейна
Хиллари Клинтон даст показания конгрессменам США по делу Эпштейна

Хиллари Клинтон в четверг даст показания конгрессменам США по делу Эпштейна

Хилари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в четверг, 26 февраля даст показания конгрессменам США по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.
Комитет по надзору палаты представителей США планирует начать слушания с Хиллари Клинтон в 18.00 мск (10.00 времени Вашингтона).
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ
Вчера, 07:49
Ранее сообщалось, что, чтобы заслушать показания, члены надзорного комитета отправятся в Чаппакуа, престижный пригород Нью-Йорка, где живет чета Клинтонов.
Экс-госсекретарь предстанет перед американскими законодателями за день до того, как это сделает ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон (его показания ожидаются 27 февраля). Интерес к чете и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото экс-президента, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты).
Хиллари Клинтон также отмечала, что ее супруг не поддерживал близких отношений с Эпштейном, а также утверждала, что тот "скрывал свои преступления до момента вынесения приговора".
Бывший генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна
24 февраля, 17:03
 
