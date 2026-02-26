Хиллари Клинтон даст показания конгрессменам США по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в четверг, 26 февраля даст показания конгрессменам США по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.
Комитет по надзору палаты представителей США планирует начать слушания с Хиллари Клинтон в 18.00 мск (10.00 времени Вашингтона).
Ранее сообщалось, что, чтобы заслушать показания, члены надзорного комитета отправятся в Чаппакуа, престижный пригород Нью-Йорка, где живет чета Клинтонов.
Экс-госсекретарь предстанет перед американскими законодателями за день до того, как это сделает ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон (его показания ожидаются 27 февраля). Интерес к чете и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото экс-президента, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты).
Хиллари Клинтон также отмечала, что ее супруг не поддерживал близких отношений с Эпштейном, а также утверждала, что тот "скрывал свои преступления до момента вынесения приговора".