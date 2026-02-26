Рейтинг@Mail.ru
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
21:14 26.02.2026 (обновлено: 00:41 27.02.2026)
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей

МВД и РФС проводят расследования в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что исключение девяти арбитров из списка на текущий сезон связано с начавшимися расследованиями в МВД.
По словам источников РБК, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
"В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, - это вопрос доверия к честности футбола", - сказал Каманцев.
Он добавил, что вопрос о восстановлении исключенных из списка на текущий сезон арбитров может быть рассмотрен в особом порядке в случае их невиновности.
Появилось видео избиения футбольным арбитром Захаровым пешехода в Казани
23 октября 2025, 14:51
23 октября 2025, 14:51
 
Футбол
Спорт
Российский футбольный союз (РФС)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Владислав Целовальников
Первая Лига
РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
