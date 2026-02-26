https://ria.ru/20260226/kamantsev-2077002243.html
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что исключение девяти арбитров из списка на текущий... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что исключение девяти арбитров из списка на текущий сезон связано с начавшимися расследованиями в МВД.
По словам источников РБК, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
"В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, - это вопрос доверия к честности футбола", - сказал Каманцев.
Он добавил, что вопрос о восстановлении исключенных из списка на текущий сезон арбитров может быть рассмотрен в особом порядке в случае их невиновности.