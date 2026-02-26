В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что исключение девяти арбитров из списка на текущий сезон связано с начавшимися расследованиями в МВД.

По словам источников РБК, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

"В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, - это вопрос доверия к честности футбола", - сказал Каманцев.