Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 26.02.2026
12:55 26.02.2026
Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана
Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана
Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана

МИД Ирана: Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому сколько необходимо

Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран готов продолжать переговоры с США по атому столько, сколько нужно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя проходящие в Женеве переговоры представителей Вашингтона и Тегерана.
"Наш делегация, как и в прошлом, приехала (сюда) с полной готовностью. Мы демонстрировали свой серьезный подход в течение всего этого процесса. Мы готовы продолжать переговоры столько, сколько нужно", - сказал официальный представитель МИД в эфире иранского государственного телевидения.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
25 февраля, 16:01
25 февраля, 16:01
Багаи подчеркнул, что переговоры сосредоточены на ядерной тематике, использовании Ираном мирного атома и снятии санкций, стороны, участвующие в диалоге, обсудят детали. Он также отметил, что противоречивые заявления со стороны США не помогают процессу переговоров.
Ранее агентство IRNA сообщало, что Тегеран передал Вашингтону через Оман свои предложения насчет возможной ядерной сделки.
Дипломат также не исключил, что к переговорам может подключиться гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT
Вчера, 11:05
Вчера, 11:05
"Возможно, гендиректор МАГАТЭ также присоединится к этим переговорам, как и раньше (в предыдущий раунд переговоров - ред.)", - добавил Багаи.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
В настоящий момент в Женеве проходит третий раунд переговоров между Ираном и США при оманском посредничестве.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США боятся истощения оружейных запасов в случае удара по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 08:49
Вчера, 08:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
