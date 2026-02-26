Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран готов продолжать переговоры с США по атому столько, сколько нужно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя проходящие в Женеве переговоры представителей Вашингтона и Тегерана.
"Наш делегация, как и в прошлом, приехала (сюда) с полной готовностью. Мы демонстрировали свой серьезный подход в течение всего этого процесса. Мы готовы продолжать переговоры столько, сколько нужно", - сказал официальный представитель МИД в эфире иранского государственного телевидения.
Ранее агентство IRNA сообщало, что Тегеран передал Вашингтону через Оман свои предложения насчет возможной ядерной сделки.
Дипломат также не исключил, что к переговорам может подключиться гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Возможно, гендиректор МАГАТЭ также присоединится к этим переговорам, как и раньше (в предыдущий раунд переговоров - ред.)", - добавил Багаи.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
В настоящий момент в Женеве проходит третий раунд переговоров между Ираном и США при оманском посредничестве.