Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран готов продолжать переговоры с США по атому столько, сколько нужно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя проходящие в Женеве переговоры представителей Вашингтона и Тегерана.

"Наш делегация, как и в прошлом, приехала (сюда) с полной готовностью. Мы демонстрировали свой серьезный подход в течение всего этого процесса. Мы готовы продолжать переговоры столько, сколько нужно", - сказал официальный представитель МИД в эфире иранского государственного телевидения.