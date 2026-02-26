https://ria.ru/20260226/https-2076890943.html
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева
Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае,... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T15:05:00+03:00
2026-02-26T15:05:00+03:00
2026-02-26T15:05:00+03:00
теннис
андрей рублев
уго умбер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:162:1080:770_1920x0_80_0_0_1bacbb3861b1befa6d5358a8f88b536b.jpg
https://ria.ru/20260226/medvedev-2076882368.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:61:1080:871_1920x0_80_0_0_b507d9a66d89e72fae2f7c366e9c0fa8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей рублев, уго умбер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Андрей Рублев, Уго Умбер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева
В Дубае ребенка с плакатом в поддержку Рублева заставили убрать флаг России
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
В среду Рублев стал четвертьфиналистом турнира, обыграв француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Следующим соперником россиянина станет другой француз - Артур Риндеркнеш.
Dubai Tennis Championships
25 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
Мама Рублева Марина Марьенко заявила, что дубайцы на правах хозяев вправе были это потребовать. "Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи - не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас", - сказала Марьенко.