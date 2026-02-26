Рейтинг@Mail.ru
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:05 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/https-2076890943.html
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева
Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае,... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T15:05:00+03:00
2026-02-26T15:05:00+03:00
теннис
андрей рублев
уго умбер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:162:1080:770_1920x0_80_0_0_1bacbb3861b1befa6d5358a8f88b536b.jpg
https://ria.ru/20260226/medvedev-2076882368.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:61:1080:871_1920x0_80_0_0_b507d9a66d89e72fae2f7c366e9c0fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей рублев, уго умбер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Андрей Рублев, Уго Умбер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева

В Дубае ребенка с плакатом в поддержку Рублева заставили убрать флаг России

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
В среду Рублев стал четвертьфиналистом турнира, обыграв француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Следующим соперником россиянина станет другой француз - Артур Риндеркнеш.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
25 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
Андрей Рублев
2 : 16:46:76:3
Уго Умбер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мама Рублева Марина Марьенко заявила, что дубайцы на правах хозяев вправе были это потребовать. "Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи - не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас", - сказала Марьенко.
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Вчера, 14:15
 
ТеннисАндрей РублевУго УмберАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала