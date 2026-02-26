В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Мама Рублева Марина Марьенко заявила, что дубайцы на правах хозяев вправе были это потребовать. "Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи - не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас", - сказала Марьенко.