В ГД назвали решение Эстонии запретить фигуристу въезд в страну русофобским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал русофобским решение не давать разрешение на въезд в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию представляющему США Марку Желтышеву.
Отмечается, что одной из причин отказа стало наличие у фигуриста российского гражданства. Спортсмен начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона, его партнершей стала Джейн Кэлхун.
"Конечно, это странное поведение наших соседей. Непонятно, как они планируют выстраивать добрососедские отношения, потому что оставаться в условиях закрытости и пытаться отгородиться от нас не получится. Русофобское настроение и отношение неприемлемо. Невыдача разрешения на въезд только потому, что спортсмен имеет российское гражданство, может для них обернуться очень серьезными последствиями. Могут быть и судебные разбирательства, и иски - здесь все зависит от позиции Соединенных Штатов, чьи спортивные интересы сейчас представляет атлет. Рекомендую им жестко отнестись к этому инциденту", - сказал Свищев.
"На эстонцах это может очень больно отразиться. Американцы могут создать им громадное количество геморроя. Но когда страна-организатор не допускает спортсменов по национальному признаку, федерация должна в обязательном порядке вмешаться в этот процесс. Если эстонцы не поймут по-хорошему, то следует забрать у них право проведения чемпионата и перенести в другую страну", - добавил он.