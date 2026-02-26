В ГД назвали решение Эстонии запретить фигуристу въезд в страну русофобским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал русофобским решение не давать разрешение на въезд в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию представляющему США Марку Желтышеву.

"На эстонцах это может очень больно отразиться. Американцы могут создать им громадное количество геморроя. Но когда страна-организатор не допускает спортсменов по национальному признаку, федерация должна в обязательном порядке вмешаться в этот процесс. Если эстонцы не поймут по-хорошему, то следует забрать у них право проведения чемпионата и перенести в другую страну", - добавил он.