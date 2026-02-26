https://ria.ru/20260226/geraskevich-2076880870.html
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на выступлении в Раде обвинил олимпийского чемпиона, члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубку
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на выступлении в Раде обвинил олимпийского чемпиона, члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины.
«
"Сейчас я говорю про господина Бубку, который все еще носит звания героя Украины ... Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишён награды путём введения против него санкций", - сказал Гераскевич на пленарном заседании Рады. Трансляцию вел YouTube-канал украинского парламента.
По мнению Гераскевича, Бубка является коллаборационистом, сотрудничает с Россией, в связи с чем ношение им звания героя является неприемлемым.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.
Сергей Бубка - первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.