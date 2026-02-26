Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

"Сейчас я говорю про господина Бубку, который все еще носит звания героя Украины ... Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишён награды путём введения против него санкций", - сказал Гераскевич на пленарном заседании Рады. Трансляцию вел YouTube-канал украинского парламента.

Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.

Сергей Бубка - первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.