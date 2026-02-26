Рейтинг@Mail.ru
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
26.02.2026
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на выступлении в Раде обвинил олимпийского чемпиона, члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубку в РИА Новости Спорт, 26.02.2026
сергей бубка, вокруг спорта, украина
Сергей Бубка, Вокруг спорта, Украина
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку звания героя Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Бубка
Сергей Бубка - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на выступлении в Раде обвинил олимпийского чемпиона, члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины.
«
"Сейчас я говорю про господина Бубку, который все еще носит звания героя Украины ... Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишён награды путём введения против него санкций", - сказал Гераскевич на пленарном заседании Рады. Трансляцию вел YouTube-канал украинского парламента.
По мнению Гераскевича, Бубка является коллаборационистом, сотрудничает с Россией, в связи с чем ношение им звания героя является неприемлемым.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.
Сергей Бубка - первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
