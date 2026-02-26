ФСБ показало кадры установки бомбы под авто военнослужащего в Петербурге

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ФСБ России показала кадры установки бомбы под автомобилем высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге, видео имеется в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как неизвестный в темной куртке медленно подходит к автомобилю, совершает под ним манипуляции, после чего столь же неторопливо уходит.