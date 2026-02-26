Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
12:16 26.02.2026
ФСБ показало кадры установки бомбы под авто военнослужащего в Петербурге
ФСБ показало кадры установки бомбы под авто военнослужащего в Петербурге
Кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге
ФСБ показало кадры установки бомбы под авто военнослужащего в Петербурге

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ФСБ России показала кадры установки бомбы под автомобилем высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге, видео имеется в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как неизвестный в темной куртке медленно подходит к автомобилю, совершает под ним манипуляции, после чего столь же неторопливо уходит.
Ранее ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, в результате задержаны действовавшие в интересах спецслужб Украины двое россиян.
Заголовок открываемого материала