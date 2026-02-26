https://ria.ru/20260226/fsb-2076850516.html
ФСБ показало кадры установки бомбы под авто военнослужащего в Петербурге
ФСБ России показала кадры установки бомбы под автомобилем высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге, видео имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
