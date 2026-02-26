ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанные в Санкт-Петербурге агенты спецслужб Украины установили бомбу под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, ее обнаружили и обезвредили, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.