Рейтинг@Mail.ru
ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 26.02.2026 (обновлено: 11:49 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/fsb-2076840699.html
ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге
ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге
Задержанные в Санкт-Петербурге агенты спецслужб Украины установили бомбу под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, ее обнаружили и... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:46:00+03:00
2026-02-26T11:49:00+03:00
санкт-петербург
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
украина
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260226/video-2076829010.html
санкт-петербург
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, украина, telegram
Санкт-Петербург, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Украина, Telegram
ФСБ обезвредила бомбу, установленную под машину военного в Петербурге

ФСБ: бомбу, установленную под машину военного в Петербурге, обезвредили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанные в Санкт-Петербурге агенты спецслужб Украины установили бомбу под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, ее обнаружили и обезвредили, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержаны двое россиян.
Задержание и допрос украинского шпиона в Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области
Вчера, 11:01
 
Санкт-ПетербургКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияУкраинаTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала