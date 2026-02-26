Рейтинг@Mail.ru
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/epshteyn-2076798380.html
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ
Детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, в 2005 году убрал из его особняка во Флориде... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T07:49:00+03:00
2026-02-26T07:49:00+03:00
в мире
сша
флорида
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072239568.html
https://ria.ru/20260223/epshteyn--2076222806.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, джеффри эпштейн
В мире, США, Флорида, Джеффри Эпштейн
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ

ABC: детектив убрал из особняка Эпштейна улики перед обыском в 2005 году

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, в 2005 году убрал из его особняка во Флориде улики перед обыском правоохранителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на обнародованные минюстом США документы по делу Эпштейна.
"Менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела обыск в особняке Эпштейна в октябре 2005 года, частный детектив, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам опального финансиста, убрал из дома множество улик, включая несколько компьютеров, более двух десятков телефонных справочников и материалы сексуального характера", - говорится в материале.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля, 15:48
Телеканал указывает, что прокуроры, по всей видимости, так и не получили доступа к упомянутым уликам во время расследования первого уголовного дела Эпштейна.
Подчеркивается, что Лейвери изъял из особняка Эпштейна более 100 потенциальных улик - в том числе три компьютера, 29 телефонных справочников, трехстраничный список работающих поблизости массажисток и не менее десяти фотографий обнаженных или частично обнаженных женщин.
Также отмечается, что в отчете Управления профессиональной ответственности минюста США за 2020 год, посвященном проблемам расследования по делу Эпштейна, позже был сделан вывод о том, что компьютеры содержали "потенциально критические" доказательства, которые могли бы изменить ход дела.
Первый арест Эпштейна за вовлечение несовершеннолетней в проституцию и склонение к проституции был произведен в июле 2006 года, впоследствии в 2008 году финансист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но вышел на свободу спустя 13 месяцев.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ
23 февраля, 15:21
 
В миреСШАФлоридаДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала