Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, в 2005 году убрал из его особняка во Флориде улики перед обыском правоохранителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на обнародованные минюстом США документы по делу Эпштейна.

"Менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела обыск в особняке Эпштейна в октябре 2005 года, частный детектив, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам опального финансиста, убрал из дома множество улик, включая несколько компьютеров, более двух десятков телефонных справочников и материалы сексуального характера", - говорится в материале.

Телеканал указывает, что прокуроры, по всей видимости, так и не получили доступа к упомянутым уликам во время расследования первого уголовного дела Эпштейна.

Подчеркивается, что Лейвери изъял из особняка Эпштейна более 100 потенциальных улик - в том числе три компьютера, 29 телефонных справочников, трехстраничный список работающих поблизости массажисток и не менее десяти фотографий обнаженных или частично обнаженных женщин.

Также отмечается, что в отчете Управления профессиональной ответственности минюста США за 2020 год, посвященном проблемам расследования по делу Эпштейна, позже был сделан вывод о том, что компьютеры содержали "потенциально критические" доказательства, которые могли бы изменить ход дела.

Первый арест Эпштейна за вовлечение несовершеннолетней в проституцию и склонение к проституции был произведен в июле 2006 года, впоследствии в 2008 году финансист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но вышел на свободу спустя 13 месяцев.