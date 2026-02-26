Эпштейна просили "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Знакомая скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна просила его "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы, которую он собирался спонсировать, и шутила, что они "сыграют хороший дуэт", выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Западная пресса неоднократно писала, что соблазняя молодых девушек, Эпштейн затем вовлекал их в "скаутинг" - поиск следующих жертв. Одним из поводов для таких знакомств была поддержка юных дарований, а одним из таких "скаутов" могла быть Дите Аната Си - модель и музыкант литовского происхождения, студентка престижной музыкальной Джульярдской школы в Нью-Йорке. В файлах Эпштейна Дите Аната Си упоминается 393 раза.
В переписке от августа 2013 года Аната рассказала финансисту о еще одной юной студентке из Литвы, которая ищет спонсорскую семью в Нью-Йорке, чтобы обучаться в музыкальной школе. Аната добавила, что литовке нужно быстрее получить жилье и новый адрес, тогда она сможет подать документы для оформления студенческой визы. Эпштейн согласился помочь.
"Пожалуйста, веди себя прилично, дорогой Джеффри. Она талантливая девушка из хорошей семьи. Я надеюсь, вы вдвоем сможете сыграть хороший дуэт", - написала Эпштейну Аната. Сообщение заканчивалось смайликом.
Аната также переслала Эпштейну письмо самой соискательницы, имя которой в файлах было замазано. Аспирантка Литовской академии музыки и театра в Вильнюсе, мечтавшая поступить в Джульярдскую школу в США, объясняла, что пансион стоит 56 тысяч долларов в год. Ее собственных средств не хватало, поэтому она искала спонсорскую семью, где можно было бы жить. Девушка указала, что является обладательницей двух наград от президента Литовской Республики за музыкальные заслуги и 16 наград национальных и международных конкурсов. Она также отметила, что работала с известными артистами.
"Я ответственный, аккуратный, отзывчивый и дружелюбный человек, выросла в семье с четырьмя детьми. Мне было бы очень приятно помогать с уборкой и другими домашними делами моей приемной семье в США", - написала студентка.