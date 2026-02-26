"Колорадо" обыграл "Юту" в матче НХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:0, 4:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Паркер Келли (24-я минута), Виктор Олофссон (30), Брок Нельсон (33) и Мартин Нечас (38), которому ассистировал россиянин Валерий Ничушкин. У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер (31, 34), Михаил Сергачев отметился результативной передачей.
"Колорадо" набрал 85 очков и идет на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Юта" (64 очка) располагается на четвертой позиции.
В другом матче "Даллас Старз" на своем льду обыграл "Сиэтл Кракен" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).
26 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
30:49 • Дилан Гюнтер
33:20 • Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн, Логан Кули)
23:26 • Паркер Келли
29:13 • Виктор Олофссон
(Сэм Малински, Паркер Келли)
32:20 • Брок Нельсон
37:17 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)