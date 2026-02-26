https://ria.ru/20260226/donbass-2076880189.html
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 26.02.2026
В мире, Донбасс, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
FA: вывод ВСУ из Донбасса будет наименее худшим вариантом для Украины