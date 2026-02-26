Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
14:00 26.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:00:00+03:00
2026-02-26T14:00:00+03:00
в мире
донбасс
украина
киев
юрий ушаков
дмитрий песков
в мире, донбасс, украина, киев, юрий ушаков, дмитрий песков
В мире, Донбасс, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса

FA: вывод ВСУ из Донбасса будет наименее худшим вариантом для Украины

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs.
«
"Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, отказ от Донбасса для Украины не будет болезненной уступкой, а продолжительные бои за него только навредят, поскольку страна и так страдает от нехватки вооружения и военнослужащих.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
В миреДонбассУкраинаКиевЮрий УшаковДмитрий Песков
 
 
