Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Врачи оценивают состояние двухлетнего ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа в Петербурге, как средней тяжести, он стабилен, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 26.02.2026
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Состояние выпавшего из окна в Петербурге ребенка оценивается как средней тяжести