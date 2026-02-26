Рейтинг@Mail.ru
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
17:23 26.02.2026
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге - РИА Новости, 26.02.2026
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге
Врачи оценивают состояние двухлетнего ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа в Петербурге, как средней тяжести, он стабилен, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Врачи оценили состояние ребенка, выпавшего из окна в Петербурге

Состояние выпавшего из окна в Петербурге ребенка оценивается как средней тяжести

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Врачи оценивают состояние двухлетнего ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа в Петербурге, как средней тяжести, он стабилен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ребенок переведен в отделение в состоянии средней тяжести, он стабилен", - сообщили в экстренных службах.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже. ГСУСК РФ по городу сообщало, что 2-летний мальчик госпитализирован.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге
24 февраля, 23:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
