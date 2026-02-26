https://ria.ru/20260226/chen-2076817936.html
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей - РИА Новости, 26.02.2026
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип... РИА Новости, 26.02.2026
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей
Ким Чен Ын полностью отказался от связей с Южной Кореей, назвав ее врагом
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК
).
Лидер КНДР
отметил, что две страны даже в ООН
зарегистрированы отдельно, а не как одно государство.
"Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей
, и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искажённое прошлое", - цитирует Ким Чен Ына
ЦТАК.
Лидер КНДР подчеркнул, что в отношениях с Южной Кореей "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчёт", исходящий из национальных интересов КНДР, и "решительное реагирование".
"Пока Южная Корея не может выйти из геополитических условий, при которых она граничит с нами, единственный путь для неё безопасно существовать — отказаться от всего, связанного с нами, и не трогать нас", - пояснил Ким Чен Ын.
Он добавил, что КНДР не будет терпеть любые конфронтационные действия Сеула
или посягательства на суверенитет и конституционные права. Также правительство КНДР не собирается "цепляться за диалог и сотрудничество" с Южной Кореей, которые на протяжении долгого времени доказали свою нереалистичность.
"Наша решимость и воля рассматривать Южную Корею как полностью враждебное государство, как вечного врага, являются твёрдыми и окончательными", - заявил Ким Чен Ын.
По его словам, "динамическая конфигурация Корейского полуострова", сформированная государством, обладающим ядерным оружием, то есть КНДР, никак не изменится, с кем бы Сеул ни вступал в союз. Поэтому Южной Корее стоит отказаться от "невозможно иллюзии" изменить нынешний статус КНДР и прекратить "ненужные действия", способные нарушить сохраняющуюся стабильность.