10:24 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/chen-2076817936.html
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей
в мире
кндр
южная корея
сеул
ким чен ын
оон
кндр
южная корея
сеул
в мире, кндр, южная корея, сеул, ким чен ын, оон
Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР отметил, что две страны даже в ООН зарегистрированы отдельно, а не как одно государство.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР
Вчера, 05:59
"Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей, и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искажённое прошлое", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Лидер КНДР подчеркнул, что в отношениях с Южной Кореей "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчёт", исходящий из национальных интересов КНДР, и "решительное реагирование".
"Пока Южная Корея не может выйти из геополитических условий, при которых она граничит с нами, единственный путь для неё безопасно существовать — отказаться от всего, связанного с нами, и не трогать нас", - пояснил Ким Чен Ын.
Он добавил, что КНДР не будет терпеть любые конфронтационные действия Сеула или посягательства на суверенитет и конституционные права. Также правительство КНДР не собирается "цепляться за диалог и сотрудничество" с Южной Кореей, которые на протяжении долгого времени доказали свою нереалистичность.
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью и во время церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
25 февраля, 23:06
"Наша решимость и воля рассматривать Южную Корею как полностью враждебное государство, как вечного врага, являются твёрдыми и окончательными", - заявил Ким Чен Ын.
По его словам, "динамическая конфигурация Корейского полуострова", сформированная государством, обладающим ядерным оружием, то есть КНДР, никак не изменится, с кем бы Сеул ни вступал в союз. Поэтому Южной Корее стоит отказаться от "невозможно иллюзии" изменить нынешний статус КНДР и прекратить "ненужные действия", способные нарушить сохраняющуюся стабильность.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР
16 февраля, 09:53
 
