Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей с Южной Кореей

СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Лидер КНДР отметил, что две страны даже в ООН зарегистрированы отдельно, а не как одно государство.

"Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей , и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искажённое прошлое", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Лидер КНДР подчеркнул, что в отношениях с Южной Кореей "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчёт", исходящий из национальных интересов КНДР, и "решительное реагирование".

"Пока Южная Корея не может выйти из геополитических условий, при которых она граничит с нами, единственный путь для неё безопасно существовать — отказаться от всего, связанного с нами, и не трогать нас", - пояснил Ким Чен Ын.

Он добавил, что КНДР не будет терпеть любые конфронтационные действия Сеула или посягательства на суверенитет и конституционные права. Также правительство КНДР не собирается "цепляться за диалог и сотрудничество" с Южной Кореей, которые на протяжении долгого времени доказали свою нереалистичность.

"Наша решимость и воля рассматривать Южную Корею как полностью враждебное государство, как вечного врага, являются твёрдыми и окончательными", - заявил Ким Чен Ын.