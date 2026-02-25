Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 25.02.2026 (обновлено: 16:54 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076691636.html
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву - РИА Новости, 25.02.2026
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву
Украина не сможет в скором времени отремонтировать трубопровод "Дружба", заявил Владимир Зеленский, его слова передает France 24. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:47:00+03:00
2026-02-25T16:54:00+03:00
в мире
украина
венгрия
словакия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076686111.html
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076662129.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

Зеленский: быстро отремонтировать нефтепровод "Дружба" не удастся

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина не сможет в скором времени отремонтировать трубопровод "Дружба", заявил Владимир Зеленский, его слова передает France 24.
«
"Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
Ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы" и восстановить поставки.
Поставки по трубопроводу в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала