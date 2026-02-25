Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

"Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации.

На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".