МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина не сможет в скором времени отремонтировать трубопровод "Дружба", заявил Владимир Зеленский, его слова передает France 24.
"Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации.
Ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы" и восстановить поставки.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.