Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vsu-2076601474.html
Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ
Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив за сутки до 390 военных ВСУ, бронетранспортер, пять боевых... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:36:00+03:00
2026-02-25T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983964028_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_b990c07c7ab7c220c1a9996c06405ce3.jpg
россия
сергеевка
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983964028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_23466604f7caa4a99d558487c745b0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергеевка, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергеевка, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ

МО РФ: группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив за сутки до 390 военных ВСУ, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов*" (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
*запрещенная в РФ террористическая организация
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергеевкаДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала