Группировка войск "Центр " за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив за сутки до 390 военных ВСУ, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов*" (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
*запрещенная в РФ террористическая организация