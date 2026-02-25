Рейтинг@Mail.ru
Володин похвалил Патрушева и Лут за работу - РИА Новости, 25.02.2026
15:06 25.02.2026
Володин похвалил Патрушева и Лут за работу
Володин похвалил Патрушева и Лут за работу - РИА Новости, 25.02.2026
Володин похвалил Патрушева и Лут за работу
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут за эффективную... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:06:00+03:00
2026-02-25T15:06:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий патрушев
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий патрушев, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Володин похвалил Патрушева и Лут за работу

Володин поблагодарил Патрушева и Лут за эффективную работу

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут за эффективную работу.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. Володин в ходе заседания отметил, что сейчас Россия экспортирует за рубеж 55 миллионов тонн зерна.
Уборка урожая пшеницы
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
Вчера, 14:10
"Патрушеву надо спасибо сказать, (депутату Госдумы - ред.) Кашину спасибо сказать… И (депутату Госдумы - ред.) Гордееву отсутствующему спасибо… Это те люди, которые показывают, Михаил Владимирович, эффективность в своей работе", - сказал Володин.
Он также выразил благодарность действующей главе Минсельхоза, но отметил, что она пришла работать уже на созданную хорошую основу.
"Спасибо Дмитрию Николаевичу (Патрушеву - ред.). Он скромно сидит, а ведь он многое сделал для того, чтобы 55 миллионов тонн сейчас экспортировалось", - добавил Володин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Вчера, 14:30
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинДмитрий ПатрушевОксана ЛутГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Версия 2023.1 Beta
