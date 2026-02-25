Рейтинг@Mail.ru
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы - РИА Новости, 25.02.2026
10:05 25.02.2026 (обновлено: 10:19 25.02.2026)
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы - РИА Новости, 25.02.2026
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы
Вакцину для терапии рака поджелудочной железы планируют создать в России, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РИА Новости, 25.02.2026
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы

Минздрав: вакцину для терапии рака поджелудочной железы планируют создать в РФ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцину для терапии рака поджелудочной железы планируют создать в России, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка... мы планируем поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся", - сказал Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий.
Ранее он сообщал, что следующей отечественной онковакциной станет препарат для лечения мелкоклеточного рака легкого.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Вакцинация ребенка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
18 февраля, 13:13
 
Заголовок открываемого материала