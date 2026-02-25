"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад

"Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее", — призвал Филиппо .

Газета Politico накануне писала, что в ЕС ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.