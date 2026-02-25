МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал страну выйти из ЕС и ликвидировать эту организацию после нового заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о кредите Киеву на 90 миллиардов евро.
"Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: "Если вы против — заткнитесь, это все равно произойдет!" — возмутился он.
"Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее", — призвал Филиппо.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Газета Politico накануне писала, что в ЕС ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.
