Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 25.02.2026 (обновлено: 22:59 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076686111.html
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад - РИА Новости, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал страну выйти из ЕС и ликвидировать эту организацию после нового заявления главы... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T22:59:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260223/zapad-2076160952.html
https://ria.ru/20260224/es-2076497243.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад

Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в тирании из-за Украины

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал страну выйти из ЕС и ликвидировать эту организацию после нового заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о кредите Киеву на 90 миллиардов евро.
«
"Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: "Если вы против — заткнитесь, это все равно произойдет!" — возмутился он.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас
23 февраля, 03:45
Так политик прокомментировал видео, на котором глава ЕК обещает предоставить Украине кредит, несмотря на вето, наложенное Венгрией.
«

"Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее", — призвал Филиппо.

В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Газета Politico накануне писала, что в ЕС ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Фон дер Ляйен ответила на дерзкое требование Зеленского
24 февраля, 19:43
 
В миреУкраинаКиевВенгрияУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала