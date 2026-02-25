https://ria.ru/20260225/ukraina-2076580330.html
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев во вторник показал, что стратегия ЕС в отношении... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:22:00+03:00
2026-02-25T11:22:00+03:00
2026-02-25T11:22:00+03:00
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076558408.html
https://ria.ru/20260223/sikorskiy-2076268385.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
Euractiv: визит глав ЕК и ЕС в Киев выявил недостатки их стратегии по Украине
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев во вторник показал, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов, такое мнение выразило издание Euractiv
.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
на пресс-конференции в Киеве
с Владимиром Зеленским
во вторник заявила, что не может назвать конкретные сроки вступления Украины
в ЕС
, несмотря на требования Киева о присоединении к объединению к январю 2027 года.
Как отмечает издание, обещание Украине, что она станет членом ЕС, "всегда было долгосрочной авантюрой", но теперь она вызывает растущее раздражение и у самого Киева. По оценке Euractiv, "неловкий спор" по поводу членства Киева в Евросоюзе, завязавшийся между Зеленским и фон дер Ляйен во время ее визита во вторник, выявил "пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС".
"Стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной, но не приносит должных результатов", - указывает издание
Euractiv также анализирует слова фон дер Ляйен по поводу сроков вступления Украины в ЕС. Издание подчеркивает, что у главы ЕК "связаны руки" из-за позиций правительств стран блока. По словам издания, коррупция на Украине остается одним из главных вопросов, вызывающих беспокойство европейских министров.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас
15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.