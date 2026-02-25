СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев

Как отмечает издание, обещание Украине, что она станет членом ЕС, "всегда было долгосрочной авантюрой", но теперь она вызывает растущее раздражение и у самого Киева. По оценке Euractiv, "неловкий спор" по поводу членства Киева в Евросоюзе, завязавшийся между Зеленским и фон дер Ляйен во время ее визита во вторник, выявил "пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС".