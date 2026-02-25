Рейтинг@Mail.ru
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
25.02.2026
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев во вторник показал, что стратегия ЕС в отношении...
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
украина
киев
в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев

Euractiv: визит глав ЕК и ЕС в Киев выявил недостатки их стратегии по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев во вторник показал, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов, такое мнение выразило издание Euractiv.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским во вторник заявила, что не может назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, несмотря на требования Киева о присоединении к объединению к январю 2027 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Вчера, 09:22
Как отмечает издание, обещание Украине, что она станет членом ЕС, "всегда было долгосрочной авантюрой", но теперь она вызывает растущее раздражение и у самого Киева. По оценке Euractiv, "неловкий спор" по поводу членства Киева в Евросоюзе, завязавшийся между Зеленским и фон дер Ляйен во время ее визита во вторник, выявил "пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС".
"Стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной, но не приносит должных результатов", - указывает издание
Euractiv также анализирует слова фон дер Ляйен по поводу сроков вступления Украины в ЕС. Издание подчеркивает, что у главы ЕК "связаны руки" из-за позиций правительств стран блока. По словам издания, коррупция на Украине остается одним из главных вопросов, вызывающих беспокойство европейских министров.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сикорский назвал креативным требование Зеленского принять Украину в ЕС
23 февраля, 20:53
 
