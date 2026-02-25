Не успело издание Bloomberg сообщить, что Трамп очень хочет завершить историю с Украиной к празднованию 250-й годовщины независимости Америки (4 июля), как Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала информацию о том, что киевская шайка с подельниками имеет на этот счет совершенно другие планы.

По свежим данным СВР , Британия и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие: "Лондон и Париж перестали верить в победу над Россией руками ВСУ ". И спонсоры киевского режима считают, что "Украину нужно снабдить "вундерваффе", после чего "Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой".

Важная деталь: Лондон и Париж хотят замаскировать передачу своего ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины (например, малогабаритную ядерную боевую часть от баллистической ракеты).

Неудивительно, что в украинском МИД тут же заявили, что эти данные "являются ложными" и "Украина много раз опровергала подобные заявления". Ясное дело, было бы очень интересно, если бы там сказали: "Да, совершенно верно, вот еще фото бомбы и координаты пусковых установок".

Но интернет помнит все, и, в частности, он помнит бесчисленные свидетельства того, что киевский режим ни на секунду не отказывался от желания любым способом получить ядерное оружие или как минимум "грязную бомбу". Мы помним и заявление Арахамии в 2021 году о том, что "отказ Кравчука от ядерного оружия был фатальной ошибкой". Он прямо заявил, что они "могли бы шантажировать весь мир" и что "сейчас с Киевом разговаривали бы по-другому". Мы также помним и слова Зеленского в феврале 2022-го, когда на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что "Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием".

Еще свежи воспоминания о докладе МО России от октября 2022 года о планах киевского режима по проведению провокации с помощью маломощного ядерного боеприпаса или "грязного" взрывного устройства.

Также, конечно, мы помним, что никогда не имевший ядерных амбиций Зеленский, которого всегда зря обвиняли лживые русские, в октябре 2024-го стал шантажировать европейцев по поводу принятия Украины в НАТО : "либо у Украины будет ядерное оружие", либо ее должны принять в альянс. И сразу после этого "прокремлевский" ресурс Bild привел утечку из украинских структур в сфере закупок вооружений о том, что Киев может создать ядерное оружие в течение нескольких недель.

И мы не забудем о том, кто стоял за этими планами. В частности, еще в мае 2025 года британский полковник Ричард Кэмп заявил: "Частью декларации о стратегическом сотрудничестве между Великобританией и Украиной должно стать обязательство <...> помочь Украине развить собственный ядерный потенциал". То же самое озвучил любимый карманный генерал британцев Залужный: в ноябре 2025-го он открыто предложил разместить ядерное оружие на территории Украины.

И подобным примерам несть числа.

Особенно печалит и беспокоит тот факт, что французы и британцы всерьез верят, что смогут в случае чего обставить дело так, что "это все сами гениальные украинцы", и, конечно, никто ничего не узнает и не отследит. Действительно, Иран , например, напряженно занимается этим вопросом десятки лет, но разговоры о реальной, практической возможности произвести ядерное оружие начались только сравнительно недавно. У Украины же нет никаких соответствующих мощностей, технологий, и только безумец или законченный лжец может утверждать, что Киев способен вдруг магическим способом перескочить технологический барьер, недоступный и несравнимо более продвинутым и экономически сильным державам.

Очевидно, что данные о ядерных планах Украины, Британии и Франции являются отражением отчаянного положения киевского режима. Вчера из Верховной рады сообщили, что "Украине грозит финансовая катастрофа": нет денег вообще ни на что. Министр обороны Германии Писториус вчера же заявил, что "в запасах больше не осталось ничего, что можно было бы предоставить Украине", то есть европейские военные поставки уже начинают иссякать. В свою очередь, ресурс CNN сообщил, что "на Украине сейчас один из самых тяжелых демографических кризисов в мире — она превращается в страну вдов и сирот". Это же подтвердил Залужный: "На Украине заканчивается человеческий ресурс".

В связи с этим планы триумвирата кровавых безумцев показывают очевидное: Украина (а с ней Франция и Британия) превращаются в террористические государства, которые готовы шантажировать ядерным оружием весь мир и с которыми переговоры невозможны в принципе.

Вчера на заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин дал четкий анализ ситуации: "Противники России делают все, чтобы сломать достигнутое на переговорном треке по Украине". Они делают ставку "на индивидуальный и массовый террор", не сумев нанести стратегическое поражение России, и при этом имеют намерение "использовать ядерный компонент". Глава государства также отметил, что на Украине знают, чем это может кончиться.

Почему? Согласно заявлению Совета Федерации , "поставки Британией и Францией ядерного оружия Украине будут расцениваться как их совместное нападение на Россию". В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране и при таком развитии событий придется использовать любое оружие, в том числе нестратегическое ядерное, "по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране". А в случае необходимости — и "по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией".