Жителя Тынды осудили за опасный дрифт на свадьбе
08:22 25.02.2026
Жителя Тынды осудили за опасный дрифт на свадьбе
Жителя Тынды осудили за опасный дрифт на свадьбе - РИА Новости, 25.02.2026
Жителя Тынды осудили за опасный дрифт на свадьбе
Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
тында
амурская область
тында
амурская область
происшествия, тында, амурская область
Происшествия, Тында, Амурская область
Жителя Тынды осудили за опасный дрифт на свадьбе

Жителя Тынды осудили за дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли автомобиль BMW, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
"В октябре 2025 года Диванов на своем BMW 530 i, без номеров, устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной в Тынде. К задним колесам машины были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель. Оказалось, что Диванов таким образом хотел поздравить друга, у которого на свадьбе проходило "гендер-пати" — вечеринка, где будущие родители узнают пол ребенка. Синий дым должен был символизировать рождение мальчика", - говорится в сообщении.
Действия амурчанина могли вызвать ДТП, поскольку маневры он совершал в течение пяти минут на дороге общего пользования, что заблокировало движение других автомобилей, отметила судья.
Амурчанин признал вину, сотрудничал со следствием, суд также учёл беременность его супруги, а также что он впервые привлечен к уголовной ответственности и помогал участникам СВО.
"Мировой судья признала Диванова виновным в совершении преступления и назначила ему наказание — штраф 150 тысяч рублей. Автомобиль BMW 530i, использованный в преступлении, конфискован в пользу государства", - добавили в суде.
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной
7 февраля, 07:38
 
ПроисшествияТындаАмурская область
 
 
