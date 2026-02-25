Русская "Формула-1": как прошел фестиваль русской тройки

В последние дни Масленичной недели в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области впервые в истории прошел фестиваль русской тройки "Тройка Фест". Гостей ждала большая концертная и развлекательная программа вокруг запряжки, которую своими глазами видели немногие. О самой русской тройке, мероприятии и о том, как оно прошло – читайте в репортаже РИА Новости.

Славная история, большое будущее

В конце января русскую тройку внесли в реестр национальных видов спорта. Наконец-то искусство наездников получило официальное признание.

« "Рождение русской тройки как вида спорта состоялось 23 января. Комиссия по признанию новых видов спорта министерства спорта России приняла решение о включении русской тройки во Всероссийский реестр видов спорта. Сейчас идет оформление этого решения в соответствующем приказе министра спорта", – заявляет исполнительный директор "Содружества мастеров и любителей русской тройки" Алексей Плотников.

Наездники и рысаки прибыли в Ленинградскую область из пяти регионов: Архангельской, Владимирской, Вологодской, Костромской областей, а также Москвы.

Перевезти тройку, как говорит Плотников, – непростая логистическая задача. Нужно транспортировать не только лошадей, но и экипажи: колесные – летом, санные – зимой.

"В эти выходные соревнования одновременно проходят в трех регионах: в Ленинградской области, в Алтайском и Пермском краях. Сейчас спортивные экипажи русской тройки регулярно тренируются в шестнадцати регионах России, а наша цель – всемерное расширение географии русской тройки. Мы очень надеемся, что в 2027 году нам удастся провести полномасштабный Всероссийский чемпионат по русской тройке. Нам видится, что он будет проходить в два этапа, параллельно в западной и восточной конференции, а затем лучшие экипажи будут встречаться где-нибудь, предположим, на Казанском ипподроме в суперфинале на звание чемпиона России в русской тройке", – отмечает Плотников.

Русская тройка – это еще и целый пласт русской истории.

"Для нас очень важны исторические исследования, которые энтузиасты проводят у себя в регионах, раскапывая интересные нюансы истории русской тройки. Она не только использовалась для доставки почты, но и была предметом гордости, особенно для купцов первой гильдии, потому что тройка во все времена была довольно недешевым удовольствием", – напоминает Плотников.

Ведется работа и над созданием школы русской тройки, куда бы приходили наездники.

"Тройка – это один из самых сложных экипажей в управлении, "Формула-1" в мире конного спорта, с точки зрения сложности управления, нагрузок на экипаж, особенно при резвой езде. Период обучения даже для наездника, имеющего опыт, составляет один-два года. У нас есть действующие прекрасные спортсмены: Андрей Корчагин, Алексей Чистяков и многие другие. Но им всем за 60, некоторым за 70. И нам крайне важно запустить процесс передачи их бесценного опыта молодежи в самое ближайшее время. Есть идеи по созданию Академии Русской Тройки, например, в Санкт-Петербурге", – указывает Плотников.

Три лошади, четыре характера

Соревнования по русской тройке всегда проходят в два этапа и включают в себя два вида соревнований.

В первый день экипажи соревнуются в фигурном вождении. В этой дисциплине мастера-наездники выступают перед судьями, демонстрируя качество управления русской тройкой. Призовые кони должны уметь одновременно остановиться, показать способность устойчиво стоять несколько секунд на одном месте и по команде наездника одновременно тронуться. Призовые баллы начисляются и за качество выполнения каждого элемента, каждого виража.

Дополнительные баллы экипажи могут получить за качество подготовки упряжи, за ее украшение, за соответствие костюму исторической эпохи.

« "У нас есть протокол по фигурной езде, который содержит в себе 26 пунктов. Во-первых, мы смотрим чистоту упряжки, экипажа, самих лошадей, обязательно их упитанность. Затем оценивается подобранность лошадей по масти, высоте. И понятно, что оценивается выполнение элементов: то есть, красота, чистота, равномерность выполнения элементов фигурной езды", – рассказывает судья чемпионата русских троек Ольга Фомина.

По ее словам, каждая тройка – это четыре характера: три характера лошадей и один – наездника. Тот должен сделать так, чтобы лошади подружились и подчинялись. Но не только наезднику, но и кореннику – центральной лошади запряжки.

"Именно коренник дает пристяжным указания разгоняться или, наоборот, притормаживать. А уже наездник управляет всей тройкой", – уточняет Фомина.

Соревнования по фигурной езде проходили в крытом манеже. Рысаки вышагивали степенно, живописно, демонстрируя свою красоту в каждом движении. И в то же время видна была сила красавцев-рысаков. Чувствовалось, что им невтерпеж пойти фирменным "троечным" разным аллюром во всю силу и мощь. Но соревнования на скорость должны были пройти на следующий день.

В перерывах между выступлениями троек лихость и удаль демонстрировали казаки из клуба джигитовки "Багмут" под аккомпанемент ансамбля "Живая старина".

Среди публики были известные в Санкт-Петербурге люди. Например, заслуженный художник России, председатель секции скульптуры Петербургского союза художников Алексей Архипов, чья скульптура тройки стала основой призовых статуэток.

"Скульптура – это не просто сканирование изображения. Это движение, энергия, мощь. Задача скульптора – уловить и передать эту энергию", – объясняет Архипов.

В Большом кубке (для опытных лошадей) первое место досталось тройке агрофирмы "Вельской" (Архангельская область) во главе с наездником Андреем Перетягиным и коренником Фаворит Син. В Малом кубке (для лошадей-дебютантов и тех, кто выступает после долгого перерыва) победила тройка племенного конезавода "Вологодский" во главе с наездником Валерием Смирновым и коренником Негасимым.

Мороз и красота

Второй день фестиваля собрал больше полутора тысяч зрителей, несмотря на холод и снежную метель, заполнивших все пространство перед беговой дорожкой.

Но замерзнуть зрителям не давали. Прямо у входа на территорию фестиваля работали кузнецы, проводили мастер-классы для детей и взрослых. Изготовление ярко-оранжевой с огня подковы, прямо на глазах обретающей форму, способно заворожить.

Среди кузнецов было очень много девушек. Молодые кузнецы оказались студентами кафедры художественной обработки металла Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

"Здесь ребята проходят практику работы, ведь это – возможность не только в учебное время попрактиковаться, а мастерство художественной обработки, (которое – ред.), помимо таланта, потребует много усердия и работы. Надо тренировать мышцы руки, чтобы хорошо ковала", – рассказывает мастер и преподаватель академии Павел Кондрашов.

Одна из студенток по имени Лада объясняет, что в профессии художественной обработки металла ее привела возможность прикоснуться к чуду, когда из куска металла на свет рождается красота.

"Друзья удивляются, как я занимаюсь такой тяжелой, по их мнению, работой. Шутят, что на завод пойду. А может, и пойду. А почему бы и нет?" – задает риторический вопрос Лада.

Высшим пилотажем профессии по словам девушки-кузнеца является подковать рысака для тройки. Такая работа, по ее словам, "другой уровень посвящения".

Помимо мастер-классов, гостей ждало угощение с пылу с жару – обязательные масленичные блины. Многие танцевали под выступления народных ансамблей, водили хороводы.

Время резвой езды

Но вот настало время состязаний.

"Сегодня три повода для празднования. Во-первых, год огненной лошади. Во-вторых, 250-летие легендарного орловского рысака. И год единства народов России. Русская тройка — это не только скорость, еще образ нашей страны, когда каждая лошадь знает свое дело, а все вместе тянут в одну сторону", – сказал, открывая соревнования, председатель совета директоров группы компаний "Адмирал" Юрий Саулиди.

Лошадям и экипажам троек предстояло соревноваться на дистанции 1,6 тысячи метров, пройдя наперегонки два круга по 800 метров. И вот здесь-то рысаки и развернулись во всю мощь. Они действительно летели сквозь снег, совершали умопомрачительные повороты на скорости.

Был адреналин не хуже, чем на "Формуле-1". Самый "валидольный" момент настал во время соревнования вологодского и московского экипажей. Тройка вологжанина Андрея Чистякова уверенно лидировала. Но перед самым финишем, на втором круге, московская тройка под управлением Андрея Корчагина, набрала скорость и на вираже обошла вологодский экипаж.

В Большом и Малых кубках по резвой езде все кубки, тем не менее, достались Вологде. В Большом кубке тройка ПКЗ "Вологодский" под управлением наездника Валерия Смирнова и коренника Лоцмана показала невероятный результат: 2 минуты 26,4 секунды. Это явно быстрее автомобиля.

В Малом кубке первое место – также у ПКЗ "Вологодский", наездника Смирнова и коренника Негасимого.

"Мы в Тарусе регулярно проводим фестивали орловских рысаков, следующий состоится 15 августа. Я наблюдал за зрителями. У многих – действительно слезы на глазах. Потому что это – красота. И мы ее почти потеряли. Я рад, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области тройка также начинает возрождаться. А ведь именно здесь у конного дела – богатейшая история. Я рад, что мы сделали первый шаг", – отмечает директор Фонда возрождения орловского рысака Андрей Савин.

Финалом праздника стал массовый хоровод под музыку фолк-группы "Коленкоръ" и сожжение чучела Масленицы под залпы старинной пушки.

"Говорят, что первый блин комом, а у нас даже первый ком становится блином, который сегодня с удовольствием в последний день масленицы съедят и будут готовиться уже к благословенному посту. Надо радоваться за нашу Русь-матушку, которая придумала и создала такую уникальную красоту", – подводит итог фестиваля Саулиди.

У русской тройки – великая и славная история. Сейчас, когда тройка получила государственную поддержку, открывается и прекрасное будущее. Есть и международные перспективы.