Тренера, собравшего с родителей деньги "на лагерь", будут судить в Москве
Баскетбол
 
16:25 25.02.2026
Тренера, собравшего с родителей деньги "на лагерь", будут судить в Москве
Тренера, собравшего с родителей деньги "на лагерь", будут судить в Москве
баскетбол
спорт
москва
россия
Новости
спорт, москва, россия
Баскетбол, Спорт, Москва, Россия
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тренера по баскетболу, который собирал с родителей деньги под предлогом тренировок детей в спортивном лагере и покупки формы, будут судить в Москве за мошенничество, сообщает столичная прокуратура.
«

"Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы. Он обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Установлено, что тренер платной секции по баскетболу с августа 2024 по июнь 2025 года из корысти сообщал родителям своих учеников заведомо ложную информацию о возможности организации тренировок детей в спортивном лагере и покупке игровой формы. Тренер знал, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, похищал предоплату и распоряжался деньгами по своему усмотрению.
Всего от его действий пострадали 25 человек. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Москвы, тренер собрал с родителей 1 миллион 990 тысяч рублей.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Суд оштрафовал тренера, унижавшего хоккеистов детской команды
24 января 2024, 10:58
 
