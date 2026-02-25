Тренера, собравшего с родителей деньги "на лагерь", будут судить в Москве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тренера по баскетболу, который собирал с родителей деньги под предлогом тренировок детей в спортивном лагере и покупки формы, будут судить в Москве за мошенничество, сообщает столичная прокуратура.

"Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы. Он обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX .

Установлено, что тренер платной секции по баскетболу с августа 2024 по июнь 2025 года из корысти сообщал родителям своих учеников заведомо ложную информацию о возможности организации тренировок детей в спортивном лагере и покупке игровой формы. Тренер знал, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, похищал предоплату и распоряжался деньгами по своему усмотрению.