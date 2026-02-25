Одноклубник Роналду и крутой капитан: топ-10 зимних трансферов в РПЛ

Приобретя лидера "Локомотива", ЦСКА расстался с одним из своих. Здоровый Дивеев однозначно усилит защитную линию "Зенита". Особенно полезен его переход в свете нового ужесточения лимита на легионеров. Сербский защитник Эракович уже покинул клуб, и кажется, что закрепиться в основе Игорю может помешать только нестабильность.

В обратном направлении проследовал не пригодившийся "Зениту" и так нужный ЦСКА нападающий. В последних сезонах эта позиция стала едва ли не самой проблемной для армейцев, и Гонду призван наконец закрыть этот вопрос. Доплата в виде двух миллионов евро от "Зенита" выглядит как небольшая страховка в случае провала аргентинца. Однако зрители РПЛ уже видели, что Лусиано способен забивать много, ведь в дебютном сезоне в России он записал на свой счет десять голов.