Одноклубник Роналду и крутой капитан: топ-10 зимних трансферов в РПЛ

До выхода чемпионата России с зимних каникул осталось меньше недели. В преддверии возобновления сезона РИА Новости собрало подборку из десятки самых интересных новичков клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Джон Дуран
Джон Дуран
Самый звездный трансфер этой зимы в отечественном футболе. Еще год назад колумбийский форвард конкурировал за место в основе "Астон Виллы" с игроком сборной Англии Олли Уоткинсом, а "Аль-Наср" Криштиану Роналду выложил за Дурана аж 77 миллионов евро. После полугода в Саудовской Аравии Джон отправился в аренду в "Фенербахче", но и там не прижился. Насколько успешно встроится новичок с не самым простым характером в петербургскую команду?
Джон Джон
- "РБ Брагантино" — "Зенит" (€18 млн)
Бразильский полузащитник Джон Джон
Бразильский полузащитник Джон Джон
Дуран — не единственный Джон, присоединившийся к "Зениту" зимой. Бразилец Джон Джон (да, это не опечатка) стал самым дорогим приобретением зимы в РПЛ. За форварда "Брагантино" "сине-бело-голубые" отдали 18 миллионов евро. Отчасти его покупку проспонсировал уход Жерсона в "Крузейро", и несмотря на его уход, весной опций в атаке у Семака будет еще больше.
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Едва ли этот переход можно однозначно поместить в разряд скандальных, однако обсуждался он очень широко. Капитан и лидер "Локомотива" покинул клуб за полгода до окончания контракта — в ЦСКА не стали ждать лета и выкупили Баринова уже сейчас за два миллиона евро. Перед возобновлением сезона армейцы отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка — смогут ли удержаться в чемпионской гонке?
Игорь Дивеев
- ЦСКА — "Зенит" (обмен)
Игорь Дивеев
Игорь Дивеев
Приобретя лидера "Локомотива", ЦСКА расстался с одним из своих. Здоровый Дивеев однозначно усилит защитную линию "Зенита". Особенно полезен его переход в свете нового ужесточения лимита на легионеров. Сербский защитник Эракович уже покинул клуб, и кажется, что закрепиться в основе Игорю может помешать только нестабильность.
Лусиано Гонду
- "Зенит" — ЦСКА (обмен)
Лусиано Гонду после перехода в ПФК ЦСКА
Лусиано Гонду после перехода в ПФК ЦСКА
В обратном направлении проследовал не пригодившийся "Зениту" и так нужный ЦСКА нападающий. В последних сезонах эта позиция стала едва ли не самой проблемной для армейцев, и Гонду призван наконец закрыть этот вопрос. Доплата в виде двух миллионов евро от "Зенита" выглядит как небольшая страховка в случае провала аргентинца. Однако зрители РПЛ уже видели, что Лусиано способен забивать много, ведь в дебютном сезоне в России он записал на свой счет десять голов.
Давид Рикардо
Дэвид Рикардо
Дэвид Рикардо
Очень тихо на трансферном рынке зимой себя вели динамовцы. Один трансфер на выход (Денис Макаров поехал в турецкий "Кайсериспор", чтобы образовать там русское трио с Германом Онугхой и Федором Чаловым) и один — на вход. За Рикардо заплатили серьезные шесть миллионов евро без учета бонусов. Для своих 23 лет бразилец имеет достаточное количество опыта — чемпион страны, обладатель Кубка Либертадорес. А когда "Ботафого" возглавил сын Карло Анчелотти Давиде, Рикардо окончательно застолбил за собой место в основе. Теперь настало время нового вызова.
Хуан Мануэль Боселли
- "Нижний Новгород" — "Краснодар" (€650 тыс)
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли
Купленный у "Осера" летом француз Гаэтан Перрен не выдержал испытание РПЛ — 12 матчей и отъезд обратно на родину. Образовавшуюся в атакующей линии действующих чемпионов пустоту призван заполнить блиставший в неубедительном "Нижнем" Боселли. Техничный и забивной нападающий достался "быкам" всего за 650 тысяч евро — через полгода уругваец бы вышел на рынок свободных агентов. Если подписание Хуана и можно назвать риском, то низкая стоимость и опыт в РПЛ его оправдывают.
Владислав Саусь
Владислав Саусь
Владислав Саусь
"Спартак" стал еще одним российским топ-клубом, который был почти не заметен на трансферном рынке. Помимо главного тренера Карседо, единственным новым лицом на "Лукойл Арене" станет крайний защитник Владислав Саусь, отлично проявивший себя за половину сезона в "Балтике". "Красно-белые" выплатили солидные 3,8 миллиона евро и "расчистили место" под новичка, отправив Даниила Хлусевича в аренду в "Ахмат".
Лукас Вера
- "Локомотив" (свободный агент)
Лукас Вера
Лукас Вера
Хорошо знакомый болельщикам аргентинец возвращается в РПЛ. Вряд ли 28-летний свободный агент призван полностью заменить Баринова, но качества в центре поля Лукас "Локомотиву" добавить способен. Даже несмотря на то, что Вера прибыл в Москву после неудачного отрезка в ОАЭ, куда он ушел из "Химок", ни разу не вышел на поле за два месяца и разорвал контракт.