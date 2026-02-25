https://ria.ru/20260225/tramp-2076545127.html
Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты усердно работают над завершением конфликта на Украине. РИА Новости, 25.02.2026
