Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине
06:42 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/tramp-2076545127.html
Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине
Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты усердно работают над завершением конфликта на Украине. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
РИА Новости
Трамп рассказал о работе над завершением конфликта на Украине

Трамп заявил, что США усердно работают над завершением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты усердно работают над завершением конфликта на Украине.
"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, убийствам и бойне между Россией и Украиной", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.
